Vreme rece și maxime de 5 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține rece, astfel că maximele nu vor depăși 5 grade Celsius. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru luni, 15 decembrie | Foto: monitorulcj.ro

Luni, 15 decembrie, vremea rămâne rece în majoritatea regiunilor țării, cu temperaturi nocturne negative.

Cerul va fi variabil, cu înnorări locale în vestul, centrul și sudul țării, în timp ce vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 3 - 11 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -8 şi 3 grade Celsius.

În Cluj, avem parte de o vreme capricioasă, cu soare sproadic și nebulozitate accentuată. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zonele montane, iar șansele de precipitații vor fi minime.

Temperaturile maxime vor fi de 5 grade Celsius, iar cele minime de – 4 grade Celsius.

De la jumătatea săptămânii temperaturile vor crește ușor, iar valorile termice maxime vor alterna între 7 – 8 grade Celsius.

