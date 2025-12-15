ROBOR-ul scade după ce a stagant de patru ori la rând. Indicele la trei luni a ajuns la 6,19%.

După ce a stagnat de patru ori la rând, indicele ROBOR la trei luni a scăzut, luni, la 6,19%.

Indicele ROBOR la trei luni a scăzut, după ce a stagnat timp de patru ori la rând | Foto: monitorulcj.ro

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, astăzi, 15 decembrie 2025, la 6,19% pe an, de la 6,20% pe an în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Indicele ROBOR la trei luni a stagnat la 6,20% în ultimele patru ședințe.

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,33% pe an, de la 6,34%, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,53% de la 6,54%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 6,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul II 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de acesta.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: