Curtea Europeană a Drepturilor Omului urmează să se pronunțe, luni, în cazul Danileț contra României, după ce fostul magistrat clujean a fost sancționat pentru postări pe Facebook.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) va pronunța luni, 15 decembrie 2025, hotărârea în cauza Danileț contra României, într-o ședință publică a Marii Camere, care va avea loc la ora 11.30 (ora României), la sediul Curții din Strasbourg, potrivit unui anunț oficial al CEDO.

Danileț vs. România: CEDO, decizie majoră privind libertatea de exprimare

Fostul judecător Cristi Danileț s-a pensionat la 48 de ani, după 25 de ani de activitate. În ianuarie 2024, fostul președinte Klaus Iohannis semna decretul de pensionare a judecătorului clujean Cristi Danileț.

Cazul vizează o sancțiune disciplinară aplicată judecătorului Cristi Danileț de către Consiliul Superior al Magistraturii, pentru o postare pe contul său de Facebook, notează HotNews.ro

Miza deciziei CEDO este una decisivă pentru judecătorii români, în contextul crizei actuale din justiție.

„Mâine, la ora 11:30, judecătorii români și cei din alte 45 de state europene vor afla câtă libertate are un magistrat pentru a comunica publicului ideile și opiniile sale. Ce are voie să spună despre lume, viață, oameni cu privire la justiție sau la subiecte extra-judiciare”, a notat, duminică, fostul judecător Cristi Danileț într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Sancționat disciplinar de CSM pentru o postare pe Facebook, fostul judecător Cristi Dănileț a câștigat procesul intentat României la CEDO încă din februarie anul trecut, însă Guvernul Ciolacu a atacat decizia.

Hotărârea pe care o va pronunța Marea Cameră a CEDO este definitivă și va avea caracter obligatoriu.

Judecătorul Cristi Dănileț a fost exclus de trei ori din magistratură de către CSM, pentru opiniile exprimate public, inclusiv pentru postări pe Tik Tok care vizau viața sa privată, însă de fiecare dată a câștigat procesele cu CSM.

