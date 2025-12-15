Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută şi votată luni în Parlament

Început de săptămână tensionant în Parlament: parlamentarii votează, luni, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, votată luni în Parlament|Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Moţiunea de cenzură intitulată „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” urmează să fie dezbătută şi votată luni după-amiază, în plenul celor două Camere ale Parlamentului.

Inițiativa parlamentară a fost prezentată, cu o săptămână în urmă, de senatorul Ninel Peia.

În moțiune se cere demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan, pe motiv că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanțele, sănătatea, educația, protecția socială, justiția și administrația publică - toate domeniile vitale care definesc viața unui popor liber și demn”, semnalează Agerpres.ro

„Cetățenii plătesc prețul, iar Guvernul continuă să confunde austeritatea cu eficiența, iar shopping-ul extern cu dezvoltarea națională. România nu mai poate tolera această combinație toxică de incompetență și indiferență. Prin urmare, solicităm Parlamentului să ia act de eșecul Guvernului și să adopte măsurile constituționale corespunzătoare - mai precis demiterea Cabinetului Bolojan. Poporul român merită mai mult decât promisiuni goale și politici care îl sărăcesc. Merită un guvern care servește interesele naționale, nu pe cele ale comodității politice sau ale afacerilor comandate de interese străine”, se arată în textul moțiunii de cenzură.

PSD nu va susține moțiunea

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, declara săptămâna trecută că social-democrații nu vor vota moțiunea de cenzură și că partidul rămâne parte a coaliției de guvernare.

„Nu vom vota această moțiune de cenzură. Suntem în continuare parteneri în această coaliție. Dacă PSD va decide vreodată să iasă de la guvernare, o va face asumat, nu prin votarea unei moțiuni”, a spus Grindeanu.

Bolojan: Moțiunea va testa coeziunea Coaliției

Fără susținere de la parlamentarii coaliției, inițiativa nu poate trece, pentru că are nevoie de 233 de voturi.

Ilie Bolojan susține că moțiunea de cenzură va testa, la vot, cât de solidă este Coaliția de guvernare. „Mă bazez că avem responsabilitate”, a declarat premierul.

În urma alegerilor din București, liderul PSD declara săptămâna trecută că social-democrații vor avea o perioadă de analiză după eșecul candidatului Daniel Băluță. De altfel, social-democrații au ridicat pretenții cu privire la funcționarea coaliției și au cerut excluderea USR din coaliției.

