Polițiștii au confiscat peste 1,5 tone de articole pirotehnice!

Polițiștii au confiscat aproape 1,5 tone de articole pirotehnice a căror utilizare este strict reglementată, potrivit modificărilor legislative din acest an, a anunțat duminică Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara.

Foto: arhivă captură foto: Poliția Română

Acțiunea de confiscare a avut loc după ce, sâmbătă, polițiștii din Hunedoara au oprit în trafic o autoutilitară care transporta o cantitate semnificativă de articole pirotehnice provenite de la o societate comercială din județul Timiș.

În urma verificării documentelor justificative deținute de conducătorul autovehiculului, s-a constatat că articolele pirotehnice aveau ca destinatari cinci persoane juridice cu sedii sociale în județele Hunedoara, Ilfov, Gorj, Galați și Ialomița.

„În ceea ce privește cantitatea de articole pirotehnice destinată societății de pe raza județului Hunedoara, s-a stabilit că aceasta nu deține un depozit autorizat, nu are încheiat un contract de închiriere cu un depozit autorizat pentru articolele din categoriile F2, F3, F4 și T1 și nu are avizat niciun spațiu pentru păstrarea și comercializarea articolelor din categoria F1.

Ca urmare, polițiștii au procedat la întocmirea unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, precum și la indisponibilizarea întregii cantități de articole pirotehnice destinată societății din județul Hunedoara”, se precizează într-un comunicat de presă transmis de IPJ Hunedoara.

Potrivit sursei citate, în urma verificărilor efectuate cu privire la toate cele cinci societăți destinatare și a cooperării cu polițiștii din județele în care acestea își au sediul, au fost indisponibilizate articolele pirotehnice destinate societăților din județele Hunedoara și Gorj, cantitatea totală fiind de aproximativ 1,5 tone.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale, se menționează în comunicatul IPJ.

În luna august a acestui an, a intrat în vigoare Legea nr. 92/2025, care modifică Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, noile prevederi înăsprind sancțiunile privind articolele pirotehnice și stabilind responsabilitățile utilizatorilor și comercianților. (Agerpres)

