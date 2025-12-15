Georgescu și Potra, în fața instanței în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la acţiuni contra ordinii constituţionale

Călin Georgescu și Horațiu Potra ajung, luni, în fața instanței, în dosarul în care sunt citați și cei 20 de mercenari acuzați că ar fi pregătit proteste ample și acțiuni de destabilizare a instituțiilor statului după anularea alegerilor din 2024. Magistrații vor decide dacă începe judecata și ce măsuri preventive se impun.

Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc pentru prima dată, față în față în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor, notează Antena3CNN.

Potra este adus din arest, în timp ce Georgescu se află sub control judiciar, ambii încercând să trimită dosarul înapoi la Parchet, în ciuda probelor și declarațiilor martorilor.

La mai bine de un an de la dejucarea planului de lovitura de stat, Georgescu și Potra sunt puși față în față, fiind prima întâlnire a lor, după aducerea în cătușe a șefului mercenarilor, din Dubai.

În 21 noiembrie, mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul său, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Procesul de tentativă de lovitură de stat este în cameră preliminară, notează sursda citată.

Acuzații de tentativă la acţiuni contra ordinii constituţionale

La începutul lunii august, procurorii de la Parchetul General au audiat 18 mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă la acţiuni contra ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică.

La sfârşitul lunii februarie, anchetatorii au efectuat percheziţii în judeţele Cluj, Sibiu, Mureş, Timiş și Ilfov într-un dosar legat de finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

În locuinţele folosite de Potra şi apropiaţii acestuia a fost găsit un veritabil arsenal militar: 10 grenade defensive, 19 grenade ofensive, un lansator de grenadă, 15 pistoale, 6 pistoale mitralieră, o puşcă mitralieră, sute de cartuşe, materiale explozive. De asemenea, într-un seif ascuns sub podeaua casei, au fost găsite teancuri cu bani şi lingouri de aur.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale, pentru a crea haos. Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale. Potra şi mercenarii care îl însoţeau au fost interceptaţi de autorităţi pe 8 decembrie 2024, în timp ce se îndreptau spre Bucureşti.

Fostul candidat la prezidențiale va încerca să întoarcă dosarul la Parchet. La fel și apărarea lui Potra. Un lucru extrem de dificil mai ales ca la dosar sunt probe ale întâlnirilor dintre ei în care plănuiau întreaga mișcare, probe confirmate și de declarațiile martorilor.

În septembrie 2025, Călin Georgescu a fost trimis în judecată, în dosarul în care este acuzat că ar fi pregătit destabilizarea României, cu sprijinul mercenarilor conduși de Horațiu Potra. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de complicitate la acțiuni contra ordinii constituționale, faptă pentru care riscă până la 10 ani de închisoare.

