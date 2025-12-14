Bergodi a dezvăluit secretul succesului la „U” Cluj!

Universitatea Cluj a câștigat în deplasare cu Petrolul Ploiești, scor 1-0, și a bifat a șasea victorie sub comanda lui Cristiano Bergodi.

Cristiano Bergodi / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Duminică după-masa, ardelenii și-au trecut alte trei puncte importante în cont. Au câștigat pe arena Ilie Oană, acolo unde reușiseră o singură victorie în precedentele 40 de deplasări, și au ajuns la a 6-a victorie sub comanda lui Cristiano Bergodi.

Gazdele au început mai bine partida și au ratat prima mare șansă de gol în chiar primul minut, atunci când Adi Chică-Roșă a ratat incredibil. Vârful Petrolului nu a putut profita de o eroare în defensiva Clujului și să reia în plasa porții lui Gertmonas din doar câțiva metri.

A punctat, însă, Omar El-Sawy. Jucătorul împrumutat de la Rapid până la finalul sezonului a înscris cu o lovitură de cap după o centrare venită de la Mikanovic din flancul drept și a semnat singura reușită a meciului.

La final, antrenorul italian a explicat planul tactic ales pentru acest meci. El crede că nu jocul prestat de echipa sa este cel care trebuie să primeze ci rezultatul final, cel care o aduce pe Universitatea la egalitate de puncte cu Oțelul Galați, ultima echipă aflată pe loc de play-off.

„Am muncit mult. Este o victorie muncită, foarte importantă. A fost un meci de luptă. Știam că este o echipă incomodă. Nu am riscat cine știe ce. Sunt trei puncte importante.

Noi trebuie să muncim în fiecare săptămână, fără să ne entuziasmăm. Oricum echipa a crescut și rezultatele nu cred că sunt întâmplătoare. Echipa va juca și mai bine. Într-un campionat mai sunt astfel de meciuri.

Am venit aici cu ideea de a câștiga. Îmi place să joc ofensiv. Dar după trebuie să găsești un echilibru. Petrolul e o echipă grea. Scopul scuză mijloacele. Trebuie să fim concreți, pragmatici”, a spus Bergodi la finalul meciului.

