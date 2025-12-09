Bilanțul drumurilor județene modernizate în 2025: lucrări pe o lungime de peste 540 km în județul Cluj

Consiliul Județean a modernizat în acest an zeci de sectoare de drum de pe 33 de drumuri județene, în lungime de peste 540 km. „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere are un rol determinant în atragerea de investiții și dezvoltarea echilibrată a Clujului”, spune Alin Tișe.

Un total de 44 de sectoare de drumuri situate pe 33 de drumuri judeţene, în lungime de 544,677 kilometri au beneficiat de lucrări de modernizare și întreținere pe parcursul acestui an, conform bilanțului realizat de Consiliul Județean Cluj în ceea ce privește investițiile în infrastructura rutieră.

Astfel, 44 de sectoare de drumuri județene, trei poduri finalizate și unul în curs de execuție au beneficiat de lucrări de întreținere sau de modernizare.

Lucrări de marcaje rutiere pe 41 de sectoare de drum, situate pe 35 de drumuri județene|Foto: Consiliul Județean Cluj

„Bilanțul lucrărilor executate în acest an pe drumurile județene este mai mult decât îmbucurător. Am reușit să acționăm pe nu mai puțin de 44 de sectoare situate pe 33 de drumuri judeţene, fiind vizată o lungime totală de peste 540 de kilometri. Totodată, am construit trei noi poduri și un altul este extrem de aprope de finalizare. Vom continua să investim în îmbunătățirea infrastructurii rutiere întrucât drumurile județene au o importanță aparte în atragerea de noi investiții și dezvoltarea echilibrată a întregului județ”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în urma ședinței cu conducerea Direcției de Administrare a Drumurilor Județene privind situația lucrărilor de modernizare și reabilitare, respectiv de întreținere a drumurilor județene, derulate în cursul anului 2025.

Poduri noi în Ciurila, Mănăstireni și Chiuiești

În ceea ce privește investițiile din cadrul programelor de lucrări de modernizare și reabilitare, în cursul anului 2025 au fost finalizate trei poduri noi finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și de la bugetul județului. Un al patrulea pod nou, finanțat tot prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny" și din bugetul Consiliului Județean, înregistrează un progres al lucrărilor de peste 90%.

Pod nou realizat în localitatea Mănăstireni|Foto: Consiliul Județean Cluj

La capitolul lucrări de întreținere, în anul 2025 au fost finalizate sau se află în desfășurare lucrări constând în așternerea de covor asfaltic, accese la proprietăți, reparații și alte categorii de operațiuni necesare menținerii condițiilor tehnice corespunzătoare, pe 44 de sectoare de drumuri situate pe 33 de drumuri judeţene, cu o lungime totală vizată de 544,677 kilometri.

De asemenea, în 2025 au fost executate lucrări de marcaje rutiere pe 41 de sectoare de drum, situate pe 35 de drumuri județene, pe o lungime însumată de 645,350 kilometri și 51 de treceri de pietoni.

Lucrări de modernizare și reabilitare:

*DJ 107R Ciurila, pod nou

*DJ 103L Mănăstireni, pod nou

*DJ 182E Chiuiești, pod nou

*DJ 161 Pâglișa, pod nou: lucrări realizate în proporție de peste 90%.

Lucrări de întreținere:

*DJ 107R Sălicea,

*DJ 108A (DN 1) Ciucea – Vânători – limită cu județul Sălaj

*DJ 191D (DJ 108A) – Vânători – limită cu județul Sălaj

*DJ 103G Tureni – DJ 107L

*DJ 103G (DN 1) – Ceanu Mic – Aiton – Gheorgheni

*DJ 150 Viișoara – Bolduț – Ceanu Mare – Frata – Mociu

*DJ 103H Bologa – Săcuieu – Scrind

*DJ 103G (DJ 103I) Cheile Turzii – Săndulești

*DJ 103J Aluniș – Săcuieu (DJ 103H) – Vișagu

*DJ 108B Bobâlna – Dej

*DJ 105T Popești – Corușu – Săliștea Nouă – Săliștea Veche

*DJ 161 Dăbâca – Pâglișa – Dârja – Panticeu

*DJ 151C limită cu județul Mureș – Tritenii de Jos – DJ 150

*DJ 161A Apahida – Cojocna – Iuriu de Câmpie

*DJ 107N Băișoara (DJ 107M) – Moara de Pădure – Frăsinet – Valea Ierii

*DJ 109Z (DJ 109D) Coasta – Tăușeni – DJ 161K

*DJ 107R Băișoara – Muntele Băișorii – Stațiunea Muntele Băișorii – pârtia de schi Buscat

*DJ 109A Chinteni

*DJ 109C Gherla – Fizeșu Gherlii – Geaca – Cămărașu – DN 16

*DJ 103G (DN 75) Cheia – Cheile Turzii (DJ 103I)

*DJ 182E Chiuiești – Mănăstirea Cășiel

*DJ 103G limită cu județul Alba – Podeni – Moldovenești – DN 75

*DJ 107F (DN 15) Luncani – limită cu județul Alba

*DJ 107T (DJ 107P) Mărișel – DJ 107S

*DJ 103M Vâlcele – Rediu – Aiton

*DJ 763 Doda Pilii – Ic Ponor – limită cu județul Bihor

*DJ 108C (DN 1) – Mănăstireni

*DJ 161E Târgușor – Diviciorii Mici – Diviciorii Mari – Habadoc – Buza

*DJ 161B Turda – Ploscoș

*DJ 109T (DJ 109C) Nicula – Mănăstirea Nicula

*DJ 109D Gherla – Săcălaia – Sic – Coasta – Vișea – DJ 161

*DJ 107L Turda – Săndulești – Petreștii de Jos – Crăiești – Lita – DJ 107M

*DC 177 (DN 1C) Câțcău – Vad (DJ 109E)

*DJ 108F (DJ 108B) Bobâlna – Monumentul Răscoalei de la Bobâlna

*DJ 161B Turda – Bogata – Călărași – Călărași Gară

*DJ 107N Valea Ierii – DJ 107J

*DJ 103G Cheile Turzii (DJ 103I)

*DJ 103Z Tureni – Micești

*DJ 108C Răchițele – Doda Pilii

*DJ 108C Gârbău – Aghireș – Leghia – DN 1

*DJ 107T Răcătău – Măguri Răcătău

*DJ 107S (DJ 107N) – Uzina – DJ 107T

*DJ 107J Finișel

*DJ 103T Feleacu.

