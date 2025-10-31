2 mil. lei pentru școli, grădinițe și drumuri în 11 comune clujene. Cum sunt împărțiți banii?

11 comune din Cluj și un oraș vor primi două milioane de lei pentru lucrări de urgență la școli, grădinițe și drumuri. Acești bani au fost alocați din fondul de rezervă al Consiliului Județean (CJ) Cluj.

Consiliul Județean Cluj a alocat, din fondul de rezervă, 2 mil. lei pentru 12 UAT-uri din județ | Foto: monitorulcj.ro

Astfel 12 unități administrativ-teritoriale clujene vor primi, în total, 2.000.000 milioane de lei pentru a-și repara urgent școlile, grădinițele și drumurile.

Consiliul Județean Cluj a aprobat, la propunerea președintelui Alin Tişe, alocarea sumei de 2.068.000 lei, din fondul de rezervă al instituției, pentru nu mai puțin de 12 unități administrativ-teritoriale clujene. Banii vizează finanțarea cheltuielilor de reabilitare a clădirilor mai multor școli și grădinițe clujene, reparația unor drumuri de interes local, precum și modernizarea unor obiective de interes public.

Bani pentru lucrări de urgență la școli, grădinițe și drumuri din Cluj

„Această nouă alocare de bani din fondul de rezervă vine în completarea celorlalte trei realizate în cursul acestui an și care au vizat finanțarea unor cheltuieli urgente legate de reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare, a drumurilor de interes local, a școlilor și grădinițelor, respectiv pentru achiziționarea de microbuze școlare. În total, în anul 2025 Consiliul Județean a alocat din fondul de rezervă circa 15,5 milioane de lei, pentru nu mai puțin de 38 de UAT-uri din județul nostru”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat oficial al forului județean.

Cum sunt împărțiți banii pentru școli și drumuri?

Lista sumelor alocate celor 12 UAT-uri clujene, din fondul de rezervă al Consiliului Județean Cluj

200.000 de lei - comuna Buza pentru renovarea școlii din localitatea Buza 200.000 de lei - comuna Cojocna pentru schimbarea sistemului electric și de încălzire la școala din satul Cara 200.000 de lei - comuna Frata pentru reabilitarea învelitorii școlii din satul Soporu de Câmpie 200.000 de lei - comuna Iara pentru înlocuirea celor două centrale termice de la școala din localitatea Iara 200.000 de lei - comuna Luna pentru repararea acoperișului școlii din localitatea Luna 200.000 de lei - comuna Mănăstireni pentru repararea unor drumuri comunale 200.000 de lei - comuna Rîșca pentru remedierea problemelor apărute la școala din localitatea Rîșca 200.000 de lei - comuna Sânpaul pentru refacerea acoperișului clădirii în care funcționează grădinița și punctul sanitar 200.000 de lei - comuna Sic pentru repararea acoperișului și a fațadei exterioare/interioare a școlii din localitatea Sic 200.000 de lei - orașul Huedin pentru înlocuirea acoperișului unei clădiri publice amplasate pe strada. Victoriei, nr. 7 63.000 de lei - comuna Cătina pentru înlocuirea centralei termice la grădinița din localitatea Cătina 5.000 de lei - comuna Dăbâca pentru achiziționarea unei sobe noi pentru grădinița din localitatea Dăbâca.

