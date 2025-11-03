Veste bună pentru pasionații de munte: a fost modernizat drumul care leagă pârtia de schi Buscat de stațiunea Muntele Băișorii

Veste bună pentru pasionații de munte și iubitorii sporturilor de iarnă: 3,5 km de drum, care face legătura între pârtia de schi Buscat de stațiunea Muntele Băișorii, a fost modernizat de Consiliul Județean Cluj.

Consiliul Județean Cluj a încheiat lucrările de întreținere desfășurate pe sectorul Băișoara – Stațiunea Muntele Băișorii – pârtia de schi Buscat.

Astfel, secțiunea care face legătura între stațiuna Muntele Băișorii și pârtia de schi Buscat a fost asfaltată pe o distanță de 3,5 km.

Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de întreținere care au vizat sectorul de drum Băișoara – Stațiunea Muntele Băișorii – pârtia de schi Buscat, situat pe drumul județean DJ 107R.

De asemenea, tronsonul care leagă stațiunea de pârtie a fost asfaltat în totalitate. Acesta are o lungime de 3,5 kilometri și este cuprins între pozițiile kilometrice 47+350 și 50+850.

„Finalizarea lucrărilor pe acest sector de drum, chiar înaintea începerii sezonului de iarnă, este o veste foarte bună atât pentru pasionații de sporturi de iarnă, cât şi pentru iubitorii muntelui şi numeroşii proprietari de cabane din zonă, în condițiile în care, și în sezonul cald, afluența turiștilor este considerabilă”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În ansamblu, lucrările au vizat sectorul de drum în lungime de peste 22 de kilometri situat între pozițiile kilometrice 28+650 și 50+850.

Operațiunile au constat în întreținerea părții carosabile și a platformei drumului prin frezarea zonelor de carosabil deteriorate, executarea de plombări cu îmbrăcăminți asfaltice și tratarea burdușirilor și a tasărilor, așternerea de covor asfaltic și aducerea la profil a acostamentelor.

De asemenea, a avut loc colmatarea rosturilor, refacerea terasamentelor deteriorate, ridicarea la cote a căminelor carosabile existente cu plăci prefabricate, realizarea de rigole carosabile, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea mecanizată a șanțurilor și a rigolelor.

În același timp, s-a realizat întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației prin spălarea și vopsirea parapetelor direcționale, asigurarea esteticii rutiere prin tăierea lăstărișului și a vegetației din vecinătatea drumului, montarea de parapete metalice și elemente de capăt, precum și montarea de butoni și plăcuțe reflectorizante pentru stâlpi și parapete.

Lucrările pentru asfaltarea și modernizarea drumului care leagă pârtia de schi Buscat de stațiunea Muntele Băișorii au început în august 2025.

