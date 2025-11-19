Două drumuri strategice, în cursă pentru banii UE: mini-centura Clujului și accesul la Beliș

Consiliul Județean prioritizează două drumuri județene pentru finanțare europeană: este vorba de mini-centura Clujului (Topa Mică-Așchileu Mic) și exproprierile necesare pentru drumul județean care face legătura cu zona turistică Beliș. „Proiectele trebuie să fie finanțate din fonduri europene”, spune Radu Rațiu, vicepreședintele CJ Cluj.

Clujul accelerează investițiile: Mini-centura Clujului și accesul la Beliș|Foto: Consiliul Județean Cluj

Avans la două drumuri strategice pentru Cluj: modernizarea drumului județean 170B, gândit ca o mini-centură și o variantă de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, care va reduce semnificativ distanța dintre Topa Mică și Răscruci, precum și la drumul județean 103K, care asigură un acces facil către zona turistică Beliș-Fântânele.

Mini-centura Clujului, plus acces facil în zona turistică Beliș-Fântânele

Consiliul Județean a declanșat procedura de expropriere pentru demararea lucrărilor de modernizare a drumului județean (DJ 103K) Căpușu Mare - Râșca – Beliș.

„Termenul a fost scurt, a trebuit să ne mobilizăm, avem un termen limită până în 11 decembrie”, a anunțat, miercuri, în ședința extraordinară de Consiliu Județean, vicepreședintele Radu Rațiu.

Astfel, administrația județeană s-a întrunit în ședință extraordinară în condițiile în care președintele CJ Cluj, Alin Tișe, trebuie să dea o decizie de expropiere pe culoarul celor două drumuri județene care urmează să fie realizate din bani europeni.

„Este un proiect câștigat de către echipa de la Consiliul Județean, pe care vreau să o felicit pe această cale. Este vorba de drumul care merge de la Căpușu Mare spre Râșca și iese în drumul național, undeva la Beliș.

CITEȘTE ȘI:

Două drumuri județene importante din Cluj vor fi modernizate

Foto compoarativ Căpușu Mare - Râșca – Beliș|Sursa: Consiliul Județean Cluj

Și al doilea, acel drum județean, iarăși, foarte important de la Topa Mică la Așchileu care va putea fi folosit, când se va finaliza, ca o centură de nord a municipului Cluj-Napoca”, a explicat vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu.

350 de proprietari, vizați de exproprieri pentru drumul turistic spre Beliș-Fântânele

Consiliul Județean a supus dezbaterii proiectul privind exproprierea a aproximativ 350 de proprietari de pe culoarul drumului județean Căpușu Mare – Râșca – Călățele – Beliș, cu o surpafață de cca 23.700 mp.

„La celălalt drum, Topa Mică - Așchileu, nu este cazul de exproprieri, pentru că s-a reușit repoziționarea tuturor parcelelor, astfel că nu avem situație de a expropria”, a explicat vicepreședintele Radu Rațiu.

„Doar că acești 350 de proprietari au la dispoziție 20 de zile în care să-și aducă documentele prin care să dovedească proprietatea asupra acestor terenuri și dacă calculăm calendaristic o să vedem că trebuia să facem astăzi sau mâine această ședință extraordinară astfel ca președintele după aceea, ulterior în data de 11 decembrie, să se încadreze să semneze decizia de expropiere.

Valoarea totală a exproprierilor este de 326.000 lei. Această sumă va fi din bugetul Consiliului Județean Cluj la fel cum am prins-o în buget”, a explicat vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Fonduri europene pentru două drumuri județene importante din Cluj

Investiția de modernizare a drumului județean 103K este parte componentă a obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 170B și DJ 103K”, finanțat din fonduri europene obținute de Consiliul Județean Cluj.

Concret, ambele segmente de drumuri județene vizează modernizarea întregii structuri a carosabilului, de la fundație și până la stratul de uzură, pe:

*DJ 170B Topa Mică – Așchileul Mic, în lungime de 5,847 km

*DJ 103K Căpușu Mare - Râșca – Beliș, în lungime de 28,655 km

În plus, drumurile județene vor beneficia de dotări moderne specifice: parcări auto, stații de autobuz, trotuare, stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice, șanțuri și rigole pavate betonate, accese la proprietăți și drumuri laterale, poduri și podețe noi, ecoducte pentru animale, ziduri de sprijin din gabioane, parapeți de siguranță, marcaje și indicatoare rutiere, etc.

„Toată lumea s-a mobilizat astfel încât să nu avem niciun impediment ca aceste două drumuri să nu fie finanțate din fonduri europene. Vedem că și aceste fonduri sunt pe terminate și cred că prinderea lor de către județul Cluj în buget este un lucru extraordinar pentru că până la urmă nu sunt bani de la nivelul județului Cluj, din banii clujenilor, sunt bani care vin de la Uniunea Europeană, o sumă importantă: 60 de milioane de euro”, a explicat Radu Rațiu.

Proiectele dezvoltate de Consiliul Județean Cluj au fost apreciate de autoritățile locale din comunele vizate:

„Primările pot să vă spun că toate au răspuns pozitiv. Vă dați seama, cei din zona Așchileu, Sânpaul, sunt bucuroși că se creează un drum de la zero.

Acum este un drum de pământ acolo, se creează un drum de la zero care va dezvolta, sper eu, și industrial acea zonă a județului pentru că va fi în proximitatea unei intrări pe autostradă la Topa Mică.

De cealaltă parte, la drumul de la Căpușu Mare, Râșca spre Beliș știm foarte bine că traficul pe acest drum este mult mărit acum.

Sunt zone în care acest drum are lățimea de 5 metri iar prin acest proiect și drumul se lărgește la minim 8 metri plus că vor fi stații de încărcare electrice. Deci eu cred că acest drum iarăși va aduce un boom de dezvoltare pentru aceste comunități care, dacă reușesc să-și fac locuri de muncă la ei acasă, cred că este cel mai mare câștig pentru noi ca și comunitate clujeană”, a declarat vicepreședintele Radu Rațiu.

Contractul de finanțare pentru cele două drumuri județene a fost semnat de Consiliul Județean Cluj în demcebrie 2024, iar în prezent licitația este realizată pentru ambele proiecte.

„Suntem în contestație, dar sper eu să se rezolve cât de repede să avem un câștigător și atunci nu am pierdut timp”, a precizat vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu.

Proiectul a fost aprobat cu 31 de voturi pentru.

După această ședință, cei aproximativ 350 de proprietari care vor fi expropiați vor primi o notificare, iar în 20 de zile trebuie să depună documentele de proprietate, astfel încât să poată fi expropriați și sumele de bani cuvenite să le intre în cont.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: