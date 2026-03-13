EXCLUSIV | Un fotbalist de la CFR, lăudat de un fost jucător cu 300 de meciuri în Superligă: „E unul dintre principalele motive pentru forma echipei!”

Fost portar în Superligă, Răzvan Pleșca (43 de ani) a vorbit despre forma sportivă a lui Mihai Popa, goalkepeer-ul de la CFR Cluj.

Mihai Poa / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Revenit în Gruia în această iarnă după plecarea lui Otto Hindrich la Legia Varșovia, Popa s-a impus rapid între buturile vicecampioanei.

A apărat în toate cele 10 meciuri pe care clujenii le-au disputat după revenirea sa în Superligă și, cu el în poartă, echipa antrenată de Daniel Pancu a câștigat toate meciurile din campionat.

Întrucât selecționerul Mircea Lucescu a convocat un singur portar stranier pentru barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială, șansele ca Mihai Popa să ocupe celelalte două locuri disponibile sunt tot mai mari.

Fost portar la Gaz Metan Mediaș, FC Botoșani și Poli Iași, timp în care a adunat peste 300 de meciuri în prima ligă, Răzvan Pleșca a analizat prestațiile portarului într-un interviu acordat în exclusivitate pentru monitorulcj.ro.

Pleșca: „Nu e loc de experimente la barajul cu Turcia”

-Salut, Răzvan. Ce impresie ți-a lăsat Mihai Popa?

-Mihai Popa este într-o formă incredibilă, îmi place, sunt convins că o să ajungă și la echipa națională la un moment dat. Pentru barajul cu Turcia nu prea e loc de experimente, el nu cred că a fost chemat vreodată la naționala de seniori.

-Dintre stranieri, Lucescu l-a chemat doar pe Ionuț Radu, ceea ce înseamnă că ceilalți doi portari vor fi din Superligă.

-Sigur vor fi de aici. Pentru meciul cu Turcia sigur vom merge pe mâna lui Ionuț Radu, care are experiență la nivel internațional. Care o să fie ceilalți doi, contează mai puțin.

-Tu pe cine ai vedea?

-Aș merge în continuare pe Târnovanu, chiar dacă nu a mai apărat în ultima vreme, dar și-a demonstrat valoarea în cupele europene și are experiență. Al treilea...oricare dintre Aioani, Laurențiu Popescu, Mihai Popa. Altul nu cred că va fi.

Mihai Popa a apărat două penalty-uri de când a revenit la CFR / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Pleșca: „Decât în Serie B, mai bine la CFR!”

-Mihai Popa a avut evoluții oscilante după ce a revenit la CFR. Cât de greu este să treci peste momente de genul?

-Gafa unui portar trebuie să o judecăm și în contextul unei partide – vedem ce-a pățit Kinsky în meciul cu Atletico Madrid. Una e să gafezi iar echipa ta să fie condusă cu 3-0; dacă gafezi într-un meci cu Metaloglobus dar echipa câștigă până la urmă, nu o putem trece ca și gafă pentru că echipa nu a pierdut puncte din cauza ta.

La Mihai Popa s-au văzut la început mici greșeli pentru că venea după o perioadă lungă de inactivitate, dar cu atât mai remarcabil este că și-a intrat ușor în mână. El este unul dintre principalele motive pentru care CFR Cluj are seria asta, forma asta.

-Și la ultimul meci, cu Dinamo, a apărat penalty într-un moment important.

-Ca să glumim puțin, Mihai Popa așa s-a lansat în fotbalul mare, când era la Rapid și a apărat în acel meci cu Petrolul două penalty-uri și a fost eliminate. Uite că acum reușește să apere penalty-uri în mod constant și în mod regulamentar (râde n.red).

-De ce crezi că nu s-a impus în Italia?

-La Torino, titular era Milinkovic-Savic, unul dintre cei mai buni portari din Italia, care a și ajuns la Napoli ulterior. În Serie A este greu să te impui, e un alt nivel. Apără portari ca Maignan, Sommer, de Gea e la retrogradare, italienii sunt foarte critici când vine vorba de portari.

Nu era de mers în Serie C, iar decât să fie în Serie B la o echipă de mijlocul clasamentului, mai bine la CFR și luptă la titlu.

-La ce aspecte crezi că ar mai avea de lucrat?

-Fiecare portar are stilul său propriu. Eu nu mă uit la partea tehnică neapărat, cea mai mare calitate a unui portar trebuie să fie partea mentală iar el a dovedit că stă foarte bine. Întotdeauna este loc de îmbunătățit.

