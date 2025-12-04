19 drumuri din județul Cluj au fost puse la punct. Marcaje rutiere pe 280 de km de asfalt. Alin Tișe: „Lucrările contribuie la asigurarea unei circulații normale”.

De la jumătatea anului 2025 au fost executate marcaje rutiere pe 19 drumuri din județul, pe o lungime de aproape 280 de kilometri.

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj informează participanții la trafic în legătură cu faptul că, de la sfârșitul lunii iulie și până la începutul lunii decembrie 2025, au fost executate marcaje rutiere pe 20 de sectoare de drum, situate pe 19 drumuri județene, pe o lungime însumată de 279,046 kilometri.

„Executarea marcajelor rutiere contribuie la asigurarea unei circulații normale pe drumurile pe care le avem în administrare, în condiții optime de siguranță. Tocmai de aceea, în acest an am realizat acest tip de lucrări pe 645 de km de drumuri județene”, a precizat președintele forului județean, Alin Tișe, citat în comunicatul instituției.

Au fost, astfel, executate lucrări de marcaje rutiere longitudinale, axiale, de separare a sensurilor de mers, dar și marcaje marginale sau de tip zig-zag unde situația a impus acest lucru, pe următoarele drumuri și sectoare de drumuri județene:

DJ 103K Căpușu Mare – Dângău – Râșca – Beliș: pe un sector de drum în lungime de 27,72 kilometri, de la km 9+435 la km 35+155;

DJ 105S Pata – Boju: pe un sector de drum în lungime de 7,61 kilometri, de la km 7+590 la km 15+200;

DJ 105T Popești – Corușu – Săliștea Nouă – Săliștea Veche: pe un sector de drum în lungime de 14,053 kilometri, de la km 3+447 la km 17+500;

DJ 107L Turda – Petreștii de Jos – Crăiești – Lita: pe un sector de drum în lungime de 30,95 kilometri, de la km 0+000 la km 30+950;

DJ 191D Vânători – limită cu județul Sălaj: pe un sector de drum în lungime de 4,47 kilometri, de la km 31+330 la km 35+800;

DJ 103G Cheia – Săndulești – Tureni – Ceanu Mic – Aiton – Gheorgheni: pe un sector de drum în lungime de 29,172 kilometri, de la km 27+300 la km 56+472;

DJ 103H (DN 1) Bologa – Săcuieu – Scrind – Frăsinet: pe un sector de drum în lungime de 19,25 kilometri, de la km 0+000 la km 19+250;

DJ 107N Gura Râștii – Someșu Rece: pe un sector de drum în lungime de 7,588 kilometri, de la km 28+612 la km 36+200;

DJ 107S Gura Râștii – Uzina – Măguri Răcătău: pe un sector de drum în lungime de 13,0 kilometri, de la km 0+000 la km 13+000;

DJ 108A Ciucea – limită cu județul Sălaj: pe un sector de drum în lungime de 7,4 kilometri, de la km 0+000 la km 7+400;

DJ 107R Băișoara – Muntele Băișorii: pe un sector de drum în lungime de 18,35 kilometri, de la km 28+650 la km 47+000;

DJ 103Z Tureni – Micești: pe un sector de drum în lungime de 12,315 kilometri, de la km 6+600 la km 18+975;

DJ 107F limită cu județul Alba – Luncani: pe un sector de drum în lungime de 4,51 kilometri, de la km 9+860 la km 14+370;

DJ 109C Gherla – Fizeșu Gherlii – Sântioana – Țaga – Geaca – Cămărașu (DN 16): pe un sector de drum în lungime de 37,8 kilometri, de la km 1+400 la km 39+200;

DJ 161D Ceaba – Cutca - Târgușor: pe un sector de drum în lungime de 13,455 kilometri, de la km 39+912 la km 53+367;

DJ 103M Rediu – Vâlcele: pe un sector de drum în lungime de 8,81 kilometri, de la km 0+000 la km 8+810;

DJ 107N Băișoara – Frăsinet – Valea Ierii: pe un sector de drum în lungime de 14,8 kilometri, de la km 0+000 la km 14+800;

DJ 150 Mociu – Chesău: pe un sector de drum în lungime de 4,343 kilometri, de la km 40+300 la km 44+643;

DJ 161K Căianu – DN 16: pe un sector de drum în lungime de 2,15 kilometri, de la km 0+000 la km 2+150;

DC 177 (DN 1C) Câțcău – Vad: pe un sector de drum în lungime de 1,3 kilometri, de la km 0+000 la km 1+300;

Treceri de pietoni noi pe mai multe drumuri județene

De asemenea, au fost realizate șase treceri de pietoni situate pe drumurile județene DJ 105S (Pata) și DJ 108B (Bobâlna, Răzbuneni și Maia).

Totodată, au fost executate marcaje rutiere de tip zig-zag în zonele prevăzute cu treceri de pietoni pe drumurile județene DJ 108C (Gârbău, Aghireș Fabrici, Aghireș și Leghia), DJ 105T (Popești, Corușu și Săliștea Nouă), DJ 109 (Răscruci și Vultureni), DJ 105S (Pata), DJ 161C (Luna de Jos și Dăbâca) și DJ 172F (Mintiu Gherlii, Mănăstirea, Dâmbu Mare, Sânmarghita și Valea Lunii).

Lucrările sunt executate în regie proprie, cu personalul, utilajele și materialele Direcției de Administrare Drumuri Județene din cadrul Consiliului Județean Cluj.

CJ Cluj reamintește în acest context faptul că, de la începutul acestui an și până la sfârșitul lunii iulie, au fost executate marcaje rutiere pe 21 sectoare de drum, situate pe 20 drumuri județene, pe o lungime însumată de 366,304 kilometri.

Totodată, au fost realizate 45 de treceri de pietoni situate pe traseele drumurilor județene DJ 103H, DJ 109, DJ 150, DJ 161, DJ 109B, DJ 108B, DJ 109D, DJ 172F și DJ 161D.

