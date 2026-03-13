Ce performanță! Clujeanul David Almășianu, campion național pe circuitul auto

La numai 15 ani, David Almășianu a câștigat titlul de campion național la clasa GT4.

David Almășianu / Foto: Voicu Almășianu Facebook

Clujeanul David Almășianu s-a impus la clasa GT4 în etapa finală a sezonului din DRS Hillclimb care a avut loc la Poiana Brașov în această săptămână.

Podiumul a fost completat de Dosa Magor-Alpine A110 GT4 (4.31.592) și Radu Ionescu-BMW M4 GT4 (4.32.789).

Performanțele lui David sunt cu atât mai spectaculoase în pofida vârstei sale. După ce a devenit campion național, David a dezvăluit într-o intervenție pentru monitorulcj.ro care a fost secretul succesului, dar și ce obiective și-a fixat pentru anul acesta.

„Am fost oarecum surprins de rezultatele pe care le-am avut în cadrul DRS Hillclimb pentru că fiind o competiție digitală, se merge mult mai aproape de limită decât în viața reală.

Astfel a fost greu să mențin un ritm bun pe tot parcursul sezonului. Asta ma facut să mă bucur și mai mult de titlurile de la open și GT4 Pentru a obține rezultate bune etapa de etapa, am avut nevoie de mult antrenament, pentru unele etape am facut și 100 de urcări de antrenament.

Deși m-am simțit foarte bine participând in competiții digitale, îmi este dor să mă întorc in mașina de competiție. Obiectivul meu anul acesta este să particip în Campionatul Național de Viteza in Coasta cu noua mașina, Suzuki Swift Sport, pentru a câștiga experientă și pentru a deveni mai rapid”, a spus David Almășianu, după ce a devenit campion, într-o intervenție pentru monitorulcj.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: