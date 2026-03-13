Incendiu lângă Cluj Arena!

Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de vineri, 13 martie, într-un club de noapte de lângă stadionul Cluj Arena.

Incendiu lângă Cluj Arena / Foto: ISU Cluj

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit vineri dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit în interiorul unui club situat în incinta stadionului Cluj Arena.

Din fericire, clubul era închis, astfel că nu au existat persoane în pericol. Din primele date, incendiul s-a manifestat în zona frigiderelor, fiind raportate degajări mari de fum, însă a fost lichidat rapid de către pompieri.

După lichidarea incendiului, pompierii au efectuat cercetări la fața locului, pentru a stabili cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor.

Astfel, cauza probabilă a fost efectul termic al curentului electric asupra unui prelungitor care conecta mai multe frapiere luminoase.

