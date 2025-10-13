Drum reabilitat în defileul Răcătău – Măguri Răcătău. 12 kilometri intră în reparații.

Consiliul Județean derulează lucrări de întreținere pe tronsonul situat în spectaculosul defileu Răcătău – Măguri Răcătău.

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 107T, mai exact pe sectorul de drum situat în defileul Răcătău – Măguri Răcătău. Este vizat, astfel, sectorul, în lungime de 12 kilometri.

Lucrările au drept scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere și asigurarea unei circulații rutiere optime, în condiții de siguranță.

„Sunt lucrări mai mult decât importante și necesare întrucât acest drum judeţean traversează o zonă muntoasă extrem de pitorească, cu un potențial turistic deosebit”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Județean Cluj, operațiunile constau în întreținerea părții carosabile și a platformei drumului prin frezarea zonelor deteriorate de carosabil, executarea de plombări cu îmbrăcăminți asfaltice și tratarea burdușirilor și a tasărilor, completarea acostamentelor, refacerea timpanelor la podețe, curățarea albiilor sub poduri, precum și lucrări de asigurare a siguranței circulației prin montarea de parapete metalice și montarea de butoni și plăcuțe reflectorizante pentru stâlpi și parapete.

În această etapă se execută lucrări de frezare a zonelor de carosabil deteriorate.

