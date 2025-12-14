Accident în comuna Iara! Au intervenit o autospecială și un echipaj SMURD

Un accident rutier s-a petrecut duminică dimineața pe raza localității Lungești, comuna Iara.

Foto: IPJ Cluj

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit în această dimineață la un accident rutier petrecut pe raza localității Lungesti, comuna Iara.

La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au găsit un autoturism avariat, fără persoane încarcerate în acesta.

Un bărbat, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a primit primul ajutor calificat de la echipajul SMURD, iar ulterior a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Conform primei evaluări acesta era in stare de conștiență și era cooperant. Pompierii au sprijinit acordarea primului ajutor calificat persoanei implicate în accident, au asigurat măsuri specifice de prevenire a incendiilor prin decontarea bornelor bateriei si izolarea scurgerilor de hidrocarburi.

