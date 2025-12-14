Salvamontiștii au fost providențiali: 12 persoane salvate în ultimele 24 de ore!

Dispeceratul Național Salvamont a salvat în ultimele 24 de ore 12 persoane, dintre care trei au fost transportate cu ambulanțele la spital.

Potrivit dispeceratului, au fost primite, în aceeași perioadă de timp, șapte apeluri, de la Salvamont Sibiu, Argeș, Maramureș, Lupeni și Brașov, prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

„În cazul acestor intervenții au fost salvate 12 persoane. Dintre acestea, trei persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital.

S-au primit și 21 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, se arată duminică într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont România - Dispeceratul Național Salvamont.

