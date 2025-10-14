Lucrările continuă la Spitalul Pediatric Monobloc. Alin Tișe: „Guvernul să finanțeze mai departe acest obiectiv important al țării”.

Lucrările continuă în ritm susținut la Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj, iar președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, a transmis că guvernul trebuie să finanțeze mai departe acest obiectiv important pentru regiune și țară.

Lucrările continuă în forță la Spitalul Pediatric Monobloc | Foto: Captură video Facebook - Alin Tișe

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis că lucrările pentru edificarea viitorului Spital Pediatric Monobloc din Cluj continuă în ritm susținut, prin fonduri proprii, alocate în acest an de către forul județean.

Alin Tișe, despre Spitalul Pediatric Monobloc: „Așteptăm ca guvernul să finanțeze mai departe acest obiectiv important al țării”

„Asteptăm ca pentru anii următori, guvernul să înțeleagă și să finanțeze mai departe acest obiectiv important al țării și al Transilvaniei. Clujul trebuie să primească ceea ce merită”, a transmis Alin Tișe pe Facebook.

Președintele forului județean afirmă că Spital Pediatric Monobloc nu este necesar doar pentru copiii Clujului, ci și pentru cei din întreaga regiune sau țară.

În prezent, pe amplasament se desfășoară activități care constau în realizarea de umplutură pentru zona fără subsol a spitalului, etapă la finalul căreia va fi realizată platforma de lucru pentru efectuarea incluziunilor rigide, respectiv a piloților forați, proces ce va începe în cca. două săptămâni. În același timp, pentru zona cu subsol a edificiului medical a început realizarea puțurilor forate pentru drenarea apei de pe amplasament.

Lucrări în toi la Spitalul Pediatric Monobloc Cluj| Foto: Consiliul Județean Cluj.

De asemenea, antreprenorul lucrărilor derulează operațiuni de organizare de șantier și lărgirea accesului în șantier pentru a facilita intrarea utilajelor cu gabarit depășit, precum și decopertarea stratului vegetal. Totodată, săpătura generală pe zona drenului de test și drenul de test pentru verificarea vitezei de drenare a apei de pe amplasament au fost finalizate în proporție de 100%.

Lucrările de execuție la Spitalul Pediatric Monobloc continuă în forță. Pentru lucrările din acest an desfășurate la proiect, Consiliul Județean Cluj a prevăzut suma de 84.200.000 lei/circa 16,6 milioane de euro.

La finalul lunii martie, în teren debutau lucrările de construire efectivă a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, în sistem Monobloc, în urma emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Spitalul Pediatric Monobloc Cluj, investiție de 1 miliard de lei

Spitalul pediatric va deservi circa 50.000 de copii/an la nivel național. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, realizat în sistem monobloc, va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizarea de zi și 30 de paturi aferente serviciului ATI.

Investiția totală este de circa 1 miliard de lei și beneficiază de un termen de 4 ani pentru realizarea lucrărilor. După cum a arătat Alin Tișe, Consiliul Județean Cluj urmărește să realizeze aceste proiect cu finanțare prin Programul Operațional Sănătate, iar dacă va fi necesar, administrația județeană poate apela și la finanțarea prin Banca Europeană de Investiții (BEI).

Lucrările de construcție sunt executate de câștigătorul procedurii de licitație organizate în acest scop, respectiv asocierea BOG'ART - CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI - UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT - DACORUM GRUP - D.Z. MEDICALE - TERRATEST GEOTEHNIC S.A., prin lider al asocierii BOG'ART S.R.L, valoarea contractului fiind de 970.011.238,95 lei, fără TVA.

