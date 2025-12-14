Final de săptămână rece la Cluj. Cum va fi vremea duminică, 14 decembrie?

Temperaturile sunt în scădere la Cluj pe măsură ce ne apropiem de mijlocul lunii decembrie.

Prognoza meteo la Cluj | Foto: Alex Turdean, monitorulcj.ro

Conform ANM, dimineața începe cu ceată densă și temperaturi care pornesc de la 0°C.

În jurul prânzului, norii se vor risipi treptat, iar cerul va deveni variabil spre parțial senin; se aşteaptă ca temperatura să urce doar până la 3°C , înregistrată la orele 14:00.

