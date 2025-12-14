Accidentare horror suferită de un fost jucător de la „U” Cluj!

Florian Haită, fotbalist care și-a trecut în CV echipe precum Farul și Universitatea Cluj, a suferit o accidentare gravă.

Florian Haită / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Mijlocașul în vârstă de 25 de ani a avut parte de un moment nefericit la ultimul meci pe care echipa sa, FC Voluntari, l-a disputat în 2025.

Ilfovenii au câștigat meciul cu Câmpulung, scor 2-0, și au încheiat sezonul de toamnă pe locul 4, cu șanse mari de a ajunge în play-off-ul Ligii a 2-a.

Ultimul meci din acest sezon nu a fost fără urmări grave pentru unul dintre jucătorii antrenați de Florin Pîrvu.

Florian Haită a suferit o accidentare urâtă: o tăietură incredibilă în zona genunchiului în urma unui duel pentru minge aproape de marginea terenului. Jucătorul s-a izbit de un obiect ascuțit care i-a provocat o rană chiar în dreptul rotulei.

„A fost o fază în tușă, am urmărit mingea, am văzut adversarul ca băga alunecare și am vrut să sar peste el să îl evit și să obțin corner. La aterizare, am alunecat și am căzut cu piciorul într-o buză de canal din fier și m-am tăiat”, a declarat Haită, contactat de GSP la finalul partidei.

Cum arată rana lui Florian Haită la finalul meciului / Foto: Instagram

