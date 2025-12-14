Rusia a lovit sâmbătă o navă comercială a Turciei, în Marea Neagră

Ucraina a acuzat Rusia că a lovit sâmbătă cu o dronă în Marea Neagră o navă comercială a Turciei, la o zi după ce un atac aerian rusesc a avariat încă o navă turcă în apropierea portului Odesa.

Foto: Depositphotos.com

Marina ucraineană a transmis într-un comunicat că nava 'VIVA', sub pavilion turc, lovită sâmbătă, transporta ulei de floarea-soarelui către Egipt. Nu s-au înregistrat victime în rândul celor 11 marinari aflați la bord și cargoul și-a putut continua deplasarea.

În același comunicat se mai menționează că nava a fost lovită în largul Mării Negre, în zona economică exclusivă a Ucrainei, dar în afara razei de acțiune a apărării antiaeriene ucrainene.

O altă navă comercială sub pavilion turc a fost avariată vineri într-un atac aerian rusesc în apropierea Odesei, în portul ucrainean Ciornomorsk.

În urmă cu două săptămâni, două petroliere din 'flota din umbră' cu ajutorul căreia Rusia ocolește sancțiunile pe care i le-au impus țările occidentale au fost lovite de drone maritime ucrainene în Marea Neagră în apropierea coastelor Turciei, în afara apelor teritoriale ale acesteia. Ambele nave se deplasau fără încărcătură către portul rus Novorossiisk.

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat după atacul ucrainean asupra acelor petroliere că Rusia își va „extinde paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene”, adică va recurge la represalii atât împotriva navelor ucrainene, cât și a navelor din țările occidentale care ajută Kievul în efectuarea acestor atacuri, și a amenințat de asemenea Ucraina cu tăierea completă a accesului acesteia la Marea Neagră.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut vineri o întrevedere cu Putin în Turkmenistan, discuție după care a declarat că a cerut Rusiei și Ucrainei să încheie un „armistițiu limitat” care să oprească atacurile reciproce asupra infrastructurile energetice și maritime. (Agerpres)

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: