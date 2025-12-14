În viteză spre play-off! Victorie importantă obținută de „U” Cluj pe terenul Petrolului

Universitatea Cluj a câștigat în deplasarea de la Ploiești contra Petrolului, scor 1-0, și se află la egalitate de puncte cu Oțelul Galați, echipa care ocupă ultimul loc care duce în play-off la finalul sezonului regulat.

Ambele formații au câte 30 de puncte, însă, golaverajul este de partea grupării antrenate de Laszlo Balint.

Duminică după-masa, ardelenii și-au trecut alte trei puncte importante în cont. Au câștigat pe arena Ilie Oană, acolo unde reușiseră o singură victorie în precedentele 40 de deplasări, și au ajuns la a 6-a victorie sub comanda lui Cristiano Bergodi.

După ce l-a înlocuit pe Ioan Ovidiu Sabău pe banca tehnică, italianul a mai înregistrat două rezultate de egalitate și doar o înfrângere, fapt pentru care „studenții” speră acum să repeta performanța din sezonul trecut, atunci când s-au calificat pentru prima oară în istorie în play-off.

Gazdele au început mai bine partida și au ratat prima mare șansă de gol în chiar primul minut, atunci când Adi Chică-Roșă a ratat incredibil. Vârful Petrolului nu a putut profita de o eroare în defensiva Clujului și să reia în plasa porții lui Gertmonas din doar câțiva metri.

Nici Marco Dulca, cu un șut de la distanță, nu a fost mai norocos în fața goalkeeperului lituanian.

A punctat, însă, Omar El-Sawy. Jucătorul împrumutat de la Rapid până la finalul sezonului a înscris cu o lovitură de cap după o centrare venită de la Mikanovic din flancul drept și a deschis scorul.

A fost singura și cea mai importantă ocazie a Universității de a marca, care a închis apoi excelent drumul spre poartă și a conservat rezultatul înregistrat pe tabelă în minutul 62.

Echipele de start:

Petrolul Ploiești

Krell - Ricardinho, Papp, Roche, Sălceanu - Dulca, Dongmo, Jyry - V. Gheorghe, Chică-Roşă, Grozav

Rezerve: Bălbărău, Onguene, Araujo, Dumitriu, Tolea, Hanca, Boţogan, Doukansy, D. Paraschiv, Doumtsios, Mateiu

Antrenor: Eugen Neagoe

„U” Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Capradossi, Chipciu - Murgia, Codrea, Bic - Macalou, Lukic, El Sawy

Rezerve: Lefter, Cosa, Chinteş, Cisse, Toşca, M. Silva, Simion, Drameh, Gheorghiţă, Fabry, Postolachi, A. Trică

Antrenor: Cristiano Bergodi

