Transportul aerian de mărfuri a crescut în primele nouă luni din 2025! Care este procentul?

Transportul aerian de mărfuri (inclusiv poștă) a crescut cu 9,7% în primele nouă luni din 2025, comparativ cu perioada similară a anului anterior, de la 38.451 tone până la 42.175 tone, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică și consultate de AGERPRES.

FOTO: Facebook/ Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de mărfuri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă-București, cu 11.300 tone mărfuri încărcate și 21.000 tone mărfuri descărcate, Avram Iancu Cluj-Napoca, cu 2.100 tone mărfuri încărcate și 2.900 tone mărfuri descărcate, și Traian Vuia Timișoara, cu 1.800 tone mărfuri încărcate și 2.900 tone mărfuri descărcate.

Cele mai însemnate ponderi în transportul intern au fost înregistrate pentru aeroporturile: Henri Coandă București, care a realizat 22,7% în total tone mărfuri încărcate, Avram Iancu Cluj-Napoca, cu 45,2% în total tone mărfuri încărcate, și Traian Vuia Timișoara, cu 32,1%. (Agerpres)

