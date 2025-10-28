Bugetul Clujului, rectificat negativ din cauza măsurilor fiscale impuse de Guvern. Boc: „Aveam pregătit un program de bugetare participativă pentru 14 școli. Sper să implementăm proiectul în acest an”.

Rectificarea negativă a bugetului național și restricțiile impuse de Ordonanța 52 în privința cheltuielilor primăriilor au impact direct asupra bugetului Clujului. „Guvernul încearcă să țină deficitul sub control, dar ne restricționează și pe noi”, spune primarul Emil Boc.

Bugetul Clujului, rectificat negativ din cauza măsurilor fiscale impuse de Guvern. Boc: „Aveam pregătit un program de bugetare participativă pentru 14 școli. Sper să implementăm proiectul în acest an”.| Foto: monitorulcj.ro

Consiliul Local va dezbate, miercuri, rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca.

Însă, din cauza rectificării negative a bugetului național și bugetul Clujului ar putea fi rectificat negativ.

După cum explică edilul Emil Boc, administrațiilor locale sunt nevoite să-și ajusteze cheltuielile în funcție de prevederile trasate de Guvern.

„Întotdeauna execuția bugetului în proporție de mai mult de două treimi se realizează în ultima parte a anului. Atunci vin facturile, atunci se închide, în ultimele 3 - 4 luni ale anului.

Acum a mai venit o problemă. Bugetul se rectifică negativ din cauza faptului că de la nivel național e negativ. N-au venit încasările pe măsura așteptărilor așa cum a făcut bugetul. Atunci ești nevoit să ajustezi cheltuielile”, a declarat, marți, primarul Clujului Emil Boc în cadrul unei intervenții radio locale.

Boc s-a referit și la prevederile Ordonanței de Urgență 52/2025, care a nemulțumit primarii pentru că le-ar fi blocat cheltuielile până la finalul anului.

„Mai este și o Ordonanță care ne blochează acum să facem o grămadă de cheltuieli”, a explicat primarul municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de bugetare participativă dedicat tinerilor, pus pe hold

Astfel, un proiect de bugetare participativă dedicat tinerilor, pregătit de Primăria Cluj-Napoca, a fost suspendat temporar din cauza noilor prevederi.

„De exemplu, aveam pregătit procesul de bugetare participativă pentru tineri. Să luăm 14 școli, toate școlile gimnaziale și să le implementăm într-un program de bugetare participativă după modelul Com'ON Cluj.

Luni s-a adoptat Ordonanța 52 modificată. Vom vedea dacă vom găsi șansa să implementăm totuși în acest an proiectul, care e pregătit”, a arătat edilul Clujului.

Limitările impuse de noile prevederi generează blocaje în plata facturilor:

„Potrivit acestei ordonanțe, nu poți cheltui mai mult de 10% din media primelor 9 luni. Tocmai în ultimele 4 luni ție îți vin cele mai multe facturi. Eu am mai multe facturi acum, nu le pot plăti, pentru că trebuie să stau să plătesc doar 10% din media din ultimele 9 luni.

Execuția bugetară e o chestiune tehnică, de specialitate, se concentrează cel mai mult pentru finalul anului. Guvernul are dreptate că vrea să țină deficitul sub control, ne restricționează și pe noi atunci. E o situație mai complicată, dar suntem aici pentru a ne descurca, nu să ne plângem, astfel încât treaba să meargă înainte”, a explicat Emil Boc în mesajul citat.

Guvernul a adus „clarificări” la textul ordonanței care a nemulțumit primarii

Guvernul a aprobat luni, prin ordonanță de urgență, o serie de modificări și completări la OUG nr. 52/2025.

Ordonanța 52, care viza și cheltuielile administrațiilor locale, a provocat tensiuni în Coaliție.

Prin noile reglementări sunt aduse clarificări și îmbunătățiri cadrului aplicabil angajamentelor și cheltuielilor bugetare la categoria „Bunuri și servicii”, scopul principal fiind menținerea disciplinei financiare și limitarea risipei bugetare.

„Măsura are ca obiectiv asigurarea unei utilizări prudente și eficiente a fondurilor publice, concomitent cu o flexibilizare administrativă a normei, pentru a reduce necesitatea aprobării unor memorandumuri individuale în situații punctuale”, se arată în informarea publicată luni de Guvern, potrivit Agerpres.ro

Principalele îmbunătățiri aduse prin reglementările adoptate luni vizează, între altele, introducerea unor excepții justificate pentru următoarele categorii de cheltuieli:

*Studii și activitate de consultanță necesară pentru pregătirea proiectelor de investiții și depunerea cererilor de finanțare, inclusiv a celor finanțate din fonduri europene;

*Activități cultural-artistice și de patrimoniu, desfășurate potrivit OG nr. 51/1998, Legii nr. 186/2003 și Legii nr. 422/2001;

*Cheltuieli aferente asistenței juridice referitoare la arbitrajele și litigiile internaționale;

*Alte cheltuieli cu impact bugetar redus, dar necesare pentru buna funcționare a unor servicii publice esențiale furnizate de structuri ale administrației central, fără a fi necesară aprobarea prin memorandum.

„De asemenea, a fost introdus un mecanism flexibil la nivelul autorităților publice locale: în situațiile în care o cheltuială nu poate fi amânată după 1 ianuarie 2026, ordonatorii de credite pot aproba, pe baza unei note justificative, derogări de la limitările impuse de OUG nr. 52/2025, fără a mai fi necesară promovarea unui memorandum în Guvern”, menționează sursa citată.

Totodată, actul normativ prevede posibilitatea ca excedentul bugetar local și disponibilitățile din secțiunea de funcționare să poată fi utilizate cu prioritate pentru finanțarea serviciilor sociale.

