Lapte praf contaminat cu o bacterie care provoacă toxiinfecție alimentară, retras din magazinele din Cluj și din țară

Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari au fost retrase de la vânzare din mai multe magazine din Cluj și din țară după identificarea unei bacterii pe linia de producţie.

Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari au fost retrase de la vânzare din mai multe magazine din Cluj

O serie de lanțuri de magazine – Lidl, Penny, Carrefour, Kaufland, Selgros și Auchan anunţă retragerea unor loturi de lapte praf Nestle pentru sugari, după identificarea prezenţei Bacillus cereus pe linia de producţie.

„Nestlé România inițiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsul NAN 1 Comfortis 800 gr, ca măsură de precauție din cauza identificarii prezenței Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate”, se arată în anunțul publicat, vineri, de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pe site-ul oficial.

Astfel, Nestlé România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour, a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de produse din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauție.

Produse și loturi afectate:

NAN 1 Comfortis 800 g

Lot nr. 52820346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027

Lot nr. 52820346AE, data durabilității minimale: 31.10.2027

Sursa: ANSVSA

NAN 1 Optipro 800 g

Lot nr. 52850346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027

Lot nr. 52850346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027

NAN 1 Optipro 400 g

Lot nr. 52880346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027

Recomandări pentru consumatori

„Persoanele care au achiziționat produsele din loturile de mai sus sunt rugate să nu le ofere spre consum și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate (Auchan, Penny, Selgros, Kaufland, Carrefour)”, transmite ANSVSA într-un mesaj publicat și pe pagina de Facebook a instituției.

Contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

În județul Cluj, produsele menționate au fost retrase dintr-o serie de magazine, precum:

*Penny – Penny Cluj-Napoca și Penny Cluj-Napoca 2, Penny Florești, Penny Câmpia Turzii, Pennu Turda, Panny Huedin, Penny Apahida

*Carrefour – H Cluj 2 - BD.1 DECEMBRIE 1918 ,NR.142, CLUJ-NAPOCA; S CLUJ 13 GARA - STATIA CFR; S DEJ - STR.UNIRII, NR.2

*Kaufland – Cluj-Napoca – str Aurel Vlaicu nr 182; str Alexandru Vaida Voevod, nr. 59; Str. Fabricii, nr. 12; Turda - Str. Calea Victoriei, nr. 39; Dej - Vilcele nr 28;

*Auchan - Bd Muncii, nr 1-3, Cluj-Napoca; Str Al. Vaida Voevod, nr 53-55, Cluj-Napoca

Foto: depositphotos.com

