7,2 milioane de euro pentru modernizarea drumului Sfântul Ioan. Licitația a fost adjudecată.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat, luni, 27 octombrie 2025, raportul procedurii pentru adjudecarea licitației pentru modernizarea drumului Sfântul Ioan.

Primarul Emil Boc a semnat raportul procedurii pentru adjudecarea licitației pentru modernizarea drumului Sfântul Ioan | Foto: Google Maps / Captură video Facebook, Emil Boc

Drumul va lega Făgetul de cartierul Mănăștur.

„Tocmai am semnat raportul procedurii pentru adjudecarea licitației în vederea modernizării și realizării pistelor de biciclete pe drumul de la Sfântul Ioan, acel drum care leagă Făgetul de cartierul Mănăștur”, a transmis Emil Boc, potrivit unui clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a precizat că investiția se ridică la 7,2 milioane de euro.

„Modernizăm tot carosabilul, realizăm piste de biciclete pe ambele sensuri și se creează și trotuare, acolo unde este posibil. Până în 3 noiembrie se pot depune contestații, dacă nu, imediat trecem la realizarea lucrărilor. Continuăm modernizarea Clujului. Mergem mai departe”, a conchis Emil Boc.

Durata de execuție este de 12 luni.

Proiectul include piste de biciclete și trotuare pe cei 5,4 km de drum, suprafața de carosabil. Partea carosabilă va fi compusă din două benzi de circulație cu o lățime de 3 metri și piste de biciclete cu lățimea de 2 metri pe fiecare sens de merg.

De asemenea, pe marginea drumului va fi amplasată și o rețea de canalizare pluvială.

„S-a aprobat derularea procedurii de licitație pentru realizarea drumului Sfântul Ioan, este vorba despre o investiție de peste 20 de milioane de euro, care vizează realizarea carosabilului la standarde moderne, a pistelor de biciclete, a trotuarelor acolo unde este posibil, pentru cei 5,4 kilometri care leagă practic Sfântul Ioan de Mănăștur. Prin acest proiect urmărim să extindem rețeaua de piste de biciclete, realizând oarecum un circuit, un sistem integrat de piste de biciclete. Proiectarea și execuția au fost scoase la licitație. Sperăm că în această toamnă să putem să desemnăm un câștigător și să înceapă lucrările”, a declarat primarul Emil Boc, în primăvara acestui an, în cadrul unei conferințe de presă.

