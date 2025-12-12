Cum te protejezi mai bine în 2026? Vezi ce legi poți folosi în avantajul tău când cumperi o locuință sau accesezi un împrumut (P)

Anul 2026 nu se anunță unul ușor, însă odată ce descifrezi legile pe care le poți folosi în avantajul tău, acestea devin un instrument valoros care te ajută să înțelegi ce este posibil și ce nu.

De la legea Nordis, care oferă mai multă protecție cumpărătorilor de locuințe noi, până la verificările stricte din sectorul financiar care sancționează IFN-urile care încalcă drepturile clienților, cadrul legal evoluează în sprijinul tău.

Un broker de credite rămâne în continuare o soluție pentru a găsi creditul potrivit fără riscul de a te îndatora peste măsură. Serviciile acestuia sunt gratuite prin lege, iar tu poți beneficia de asistență financiară, fără costuri ascunse.

Ce schimbări aduce legea Nordis pe piața imobiliară?

Cei care vor să cumpere locuințe noi direct de la dezvoltatorii imobiliari, vor avea mai multă protecție odată cu promulgarea legii Nordis.

Iată ce trebuie să reții despre principalele schimbări:

Avansul maxim pe care îl poate cere dezvoltatorul scade de la 70% la 50%. Banii plătiți vor fi ținuți într-un cont separat și vor putea fi folosiți exclusiv pentru construcția proiectului, doar cu aprobarea dirigintelui de șantier.

Dezvoltatorul nu va mai putea folosi acești bani pentru construcția altor imobile, iar dacă nu respectă legea, poate primi o amendă de până la 1% din cifra de afaceri.

Pentru a evita vânzarea aceluiași apartament de mai multe ori, promisiunea de vânzare se va semna doar la notar și va fi imediat înregistrată în cartea funciară. Taxa de rezervare nu poate depăși 5% din valoarea locuinței, iar dacă promisiunea nu se semnează în cel mult 60 de zile, dezvoltatorul este obligat să restituie integral suma primită.

Cunoașterea drepturilor tale poate preveni evenimentele neplăcute, chiar și atunci când accesezi un împrumut financiar.

Ce trebuie să verifici înainte să semnezi un contract de credit?

În ultima lună, ANPC a amendat peste 300 de IFN-uri care au încălcat drepturile clienților prin dobânzi excesive, clauze înșelătoare sau dublă comisionare.

Pentru a te proteja de capcane, nu semna un contract fără să analizezi cu atenție durata, costul total, dar și dobânda în caz de întârziere. Tot ca o măsură de protecție, BNR impune un grad maxim de îndatorare de 40% din venitul net, tocmai ca rata lunară să nu îți afecteze semnificativ calitatea vieții.

Atunci când întâmpini dificultăți financiare, ai dreptul legal, potrivit OUG 15/2024, să renegociezi condițiile creditului și să recalculezi ratele în funcție de gradul actual de îndatorare. Dacă ai îndoieli, un broker de credite poate face diferența între stabilitate și datorii greu de dus.

Încrederea în brokerii de credite, în creștere

Peste 4 din 10 români care solicită un împrumut, apelează la un broker de credit. Numărul este în creștere și arată încrederea tot mai mare pe care o au oamenii în expertiza și serviciile pe care aceștia le oferă.

Și brokerii de credite acționează în baza unei legislații clare - OUG 52/2016 - care a stabilit că serviciile brokerului de credite sunt 100% gratuite, ceea ce înseamnă că poți beneficia de sprijinul unui specialist de-a lungul întregului proces de creditare, de la pregătirea dosarului și până la aprobarea finală, fără grija unor costuri suplimentare.

Brokerul este plătit de instituțiile bancare partenere, însă acest comision nu influențează costurile creditului și nici nu schimbă în vreun fel condițiile acestuia.

Dacă vrei să înțelegi mai bine rolul unui astfel de specialist, citește un ghid despre cum te poate ajuta un broker de credite de la Imobiliare.ro Finance să îți găsești creditul potrivit. Cu peste 12 ani de experiență în creditare, sute de review-uri de la clienți mulțumiți, Imobiliare.ro Finance a ajutat până acum românii să acceseze peste 65.000 de împrumuturi.