Cheltuielile primăriilor, pe masa Guvernului. Ședință pentru modificarea ordonanței de urgență care a stârnit nervozitate în administrațiile locale.
Prevederea care limita cheltuielile administrațiilor locale ar putea fi modificată. Guvernul se reunește, luni, în ședință pentru a modifica ordonanța de urgență care a nemulțumit primarii.Guvernul se pregătește să relaxeze o serie de restricții care au provocat nemulțumire în primăriile din țară.|Foto: gov.ro
Guvernul se pregătește să relaxeze o serie de restricții care au provocat nemulțumire în primăriile din țară și care vizează cheltuielile din administrație.
La începutul lunii octombrie, premierul Ilie Bolojan anunța că Guvernul urmează să adopte modificarea unor prevederi din OUG 52/2025, prin care să fie eliminate „micile constrângeri” legate de reparaţii sau de funcţionarea autorităţilor locale.
Guvernul a anunțat o ședință extraordinară de Guvern, de la ora 16:00, iar miniștrii se vor reuni pentru a modifica Ordonanța 52, care a nemulțumit primarii pentru că le-ar fi blocat cheltuielile până la finalul anului, notează Digi24.ro
Ordonanța 52, care viza și cheltuielile administrațiilor locale, a provocat tensiuni în Coaliție.
Astfel, PSD a adus critici la adresa premierului Bolojan în condițiile în care au fost adoptate mai multe modificări care nu erau prevăzute inițial de Ordonanță și care nu le-ar mai fi permis primarilor și Consiliilor Județene să demareze lucrări de reparații. Proiectul de ordonanță care a stârnit nemulțumirea primarilor din teritoriu prevedea că edilii locali nu mai pot face cheltuieli decât prin aprobarea unui memorandum.
Potrivit premierului, reducerea cheltuielilor din administraţia locală şi centrală reprezintă o necesitate, fiind estimată o economie de 2 miliarde de lei la buget.
