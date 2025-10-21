Emil Boc, mesaj pentru Bolojan: „Am pierdut o bătălie, dar nu și războiul pentru a restabili dreptatea în sistemul public”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, i-a transmis un mesaj încurajator premierului Ilie Bolojan, după ce reforma pensiilor speciale pentru magistrați a fost declarată neconstituțională de CCR.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, i-a transmis un mesaj încurajator prim-ministrului României, Ilie Bolojan | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Edilul clujului a afirmat că un eventual referendum nu ar avea o forță legislativă, ci doar un caracte consultativ și i-a transmis un mesaj de încurajare prim-ministrului României, Ilie Bolojan, după decizia CCR de a declara nenostituțională reforma Guvernului pentru pensiile speciale ale magistraților.

Emil Boc, mesaj pentru Bolojan: „Am pierdut o bătălie, dar nu și războiul pentru a restabili dreptatea în sistemul public”

„Mesajul meu pentru domnul Bolojan este - Am pierdut o bătălie, dar nu și războiul pentru a restabili dreptatea în sistemul public, în viața publică este normal din când în când să pierzi bătălii. Important este să știi că vei câștiga războiul, care e important pentru toți românii, de a avea un sistem echitabil”, i-a transmis Emil Boc lui Ilie Bolojan.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a explicat de ce nu ar fi de folos un referendum pentru reforma pensiilor speciale.

„Sincer, constituțional vorbind, acel referendum, dacă ar avea loc, n-ar fi decât un referendum, așa cum a fost în 2009, pentru reducerea la 300 de parlamentari și transformarea parlamentului bicameral în parlament unicameral, unde peste 80% dintre români s-au pronunțat cu „DA” și suntem la 15 ani și mai bine și nu s-a întâmplat nimic.

Vreau să fiu bine înțeles, acest referendum pe care noi îl avem în baza articolului 90 din Constituție este un referendum cu caracter consultativ, care nu are o forță legislativă obligatorie a doua zi după ce a fost aprobat de către popor. Acel referendum doar ne mai întărește legitimitatea demersului că este necesară, dar tot Parlamentul și tot Curtea Constituțională vor avea ultimul cuvânt în sistemul constituțional actual”, a explica Emil Boc, la Digi24.

Potrivit sursei citate, declarația lui Emil Boc vine în contextul în care mai multe voci din Guvern au lansat variant unui referendum pe pensiile speciale.

Emil Boc a mai afirmat că Guvernul trebuie să continue demersurile pentru reforma pensiilor speciale, chiar și după decizia CCR.

„În 2010 și atunci, evident, într-o perioadă de triplă criză economică, bugetară și mondială, am eliminat pensiile speciale prin impunerea principiului contributivității. Noi așa am luat atunci considerent - contribui cu o sumă de bani în mod egal, primești o pensie pe măsura contribuției pe care o ai la sistemul de pensii. Ai contribuție mare, pensie mai mare, ai contribuție mai mică, pensie mai mică și am eliminat discriminările care existau atunci. Atunci a trecut de Curtea Constituțională această lege prin asumare de răspundere, dar după aceea guvernele care au venit au readus la loc acele pensii speciale și care au mai creat altele în loc și atunci am desființat tot prin lege cumulul pensie cu salariu și atunci am avut o decizie a CCR care ne-a trimis înapoi”, a mai spus Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: