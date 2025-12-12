Înfrângere pentru Unirea Dej în ultimul meci din 2025!

Unirea Dej a pierdut cu Crișul Sântandrei, scor 0-2, în ultima etapă din 2025 din cadrul Ligii a 3-a.

Unirea Dej a pierdut în ultima etapă din 2025 / Foto: monitorulcj.ro

Unirea Dej a pierdut în ultimul meci disputat în sezonul regulat din 2025 și încheie anul pe loc de play-out. Ardelenii sunt în acest moment pe locul 8, cu 14 puncte acumulate după 17 etape și luptă cu șanse reale pentru evitarea retrogradării în al patrulea eșalon.

Vineri după-masă, gruparea antrenată de Dan Bucșă a cedat contra celor de la Crișul Sântandrei, scor 0-2, la capătul unui meci în care ambele goluri s-au marcat în prima repriză.

Brisc a deschis scorul în minutul 31 cu o lovitură de cap din interiorul careului, apoi Denis Rusu a majorat diferența oaspeților cu un șut din interiorul careului.

