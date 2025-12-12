Cofetăria Pralina sărbătorește 25 de ani alături de clujeni, într-un eveniment deschis comunității (P)

Casinoul din Parcul Central se transformă în „tărâmul dulciurilor”, cu ateliere pentru copii, colinde și cadouri de la Moș Crăciun. 10% din încasările realizate în acea zi, în toate cele 25 de locații Pralina, vor fi donate pentru susținerea micilor pacienți oncologici de la Little People.



Pe 14 decembrie, Cofetăria Pralina aniversează 25 de ani de la prima prăjitură, printr-un eveniment dedicat clujenilor, care va avea loc la Casino - Centru de Cultură Urbană, între orele 12:00 și 19:00. Clădirea din Parcul Central se va transforma într-un loc feeric de sărbători, plin de dulciuri, colinde, decoruri de poze și surprize. Invitatul de onoare al zilei este chiar Moș Crăciun, care va fi prezent la eveniment și va împărți daruri micilor participanți. Participarea la eveniment este gratuită.



O mică „plimbare” printre bunătățile de la Pralina / Foto: Pralina

Pe 16 decembrie 2000 am deschis primul magazin, pe strada Moților. Încă avem colegi care au lucrat la primul nostru magazin. Atunci, găseai aceleași prăjituri din 1990 și cofetăriile erau nemodernizate. Noi am pornit la drum cu mare entuziasm, dar și cu multe idei. Am plusat, la acel moment, dar și în toate care au urmat, cu multă inovație și inițiativă. Acum, probabil că producem mai mult de jumătate din prăjiturile din zona noastră, suntem o cofetărie foarte mare„, spune Călin Hossu, CEO Cofetăria Pralina.



„Cofetăria s-a dezvoltat mult mai frumos decât ne-am închipuit noi, datorită colegilor noștri, familiei Pralina. Încercăm să îmbinăm în procesul nostru de producție rețetele tradiționale din vechile caiete ale maeștrilor noștri cofetari cu procedee noi și moderne de producție. Avem echipamente performante care automatizează o mare parte dintre activități, dar mâna cofetarului este de neînlocuit”, adaugă Doru Macovei, CEO Cofetăria Pralina.

Visați la o nuntă ca în povești? Pralina vă crează atmosfera magică, unde visul devine realitate / Foto: Pralina

Experiența Pralina: Moș Crăciun, concert de colinde și ateliere dulci



Evenimentul aniversar Pralina 25 ani, de duminică, 14 decembrie a fost conceput ca o experiență de tip „Pralina and the Cake Factory” nu doar pentru cei mici, dar și pentru toți vizitatorii Casinoului din Parcul Central. În intervalul orar 12:00 - 17:00, într-un decor de tărâm feeric al dulciurilor, vor avea loc ateliere de decorat turtă dulce și modelaj de oameni de zăpadă din pastă de zahăr. Cei mici vor putea să păstreze rezultatele ”muncii” de la aceste ateliere. În plus, și ei, și însoțitorii lor, la fel ca toți oaspeții care vor trece pragul Casinoului în perioada anunțată se vor putea delecta cu bunătățile oferite de Pralina - preparate tradiționale de Crăciun, cozonac de casă și babka, realizate după rețete tradiționale, ciocolată caldă, ceai și cafea.

Ateliere de decorat turtă dulce și modelaj de oameni de zăpadă din pastă de zahăr, într-un decor de tărâm feeric al dulciurilor, distracție pentru mici și mari. Foto: Pralina

Punctul culminant al zilei va fi concertul de colinde care va începe la ora 17:30. Ilinca Maria Popa (grupul Music Heaven) și grupul Ministar vor pregăti intrarea în scenă a invitatului surpriză al serii, însuși Moș Crăciun.

Participarea la ateliere este gratuită, dar este necesară înscrierea prealabilă prin completarea acestui formular: https://forms.gle/E398i9qVtJv9Dtse9 .



Programul zilei de 14 decembrie, Casino - Centru de cultură urbană:

12:00 - 17:00 - Ateliere de turtă dulce & modelaj

17:30 - Concert de colinde susținut de Ilinca Maria Popa și Ministar

18:00 - 19:00 - Copiii se întâlnesc cu Moș Crăciun

Programul aniversării a 25 de ani de poveste cu Pralina. Foto: Pralina

Un candy bar spectaculos și cea mai înaltă machetă de tort din România



În Casino – Centrul de Cultură Urbană, participanții vor fi întâmpinați cu cea mai înaltă machetă de tort realizată vreodată în România: elementul de decor va avea 25 de etaje, câte unul pentru fiecare an aniversar și va măsura peste 3 metri înălțime. Artiștii decoratori ai Pralina vor expune și diferite machete de tort și un candy bar de prezentare.



Din cofetăriile Pralina din Cluj pleacă spre clienți, în fiecare zi, aproximativ 10.000 de prăjituri - atât în cele 25 de locații proprii, cât și către candy bar-urile pe care le organizează la evenimente private și corporate. La acestea se adaugă sute de torturi și machete de torturi de toate dimensiunile.



