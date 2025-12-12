CTP Cluj-Napoca – Anunț privind suspendarea circulației troleibuzelor în cartierul Mănăștur, în perioada 13.12.2025 ora 21:00 – 14.12.2025 ora 13:00.

ÎN ATENȚIA PUBLICULUI CĂLĂTOR!

CTP Cluj-Napoca SA anunță publicul călător ca urmare lucrărilor de reabilitare a conductei de transport a apei potabile pe Cl. Mănăștur - breteaua de acces spre strada Plopilor, executate de Compania de Apă Someș SA, circulația troleibuzelor în cartierul Mănăștur se suspendă în perioada 13.12.2025 ora 21:00 – 14.12.2025 ora 13:00.

Pe liniile de troleibuze 1, 6, 14 si 25 vor circula autobuze pe traseu deviat din Cl. Mănăștur pe str. Câmpului – str. Izlazului – str. Primăverii. Pe sensul de mers spre zona centrală traseul rămâne nemodificat. Se suspendă temporar stația Gr. Alexandrescu de pe str. Primăverii și se introduce suplimentar stația Cocoșul de Aur de pe str. Izlazului.

Programele de circulaţie pot fi consultate pe site-ul companiei: www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil www.tranzy.ro.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.