Cristina Belce, mesaj la un an de mandat: „Fiecare pas împreună ne apropie de obiectivul comun: creșterea calității vieții în Apahida”

Potențialul Apahidei poziționează comuna în centrul dinamicii zonei metropolitane a Clujului. La un an de la preluarea mandatului de primar, Cristina Belce arată că proiectele de investiții reprezintă un început bun pentru creșterea calității vieții.

Cristina Belce, mesaj la un an de mandat: „Fiecare pas împreună ne apropie de obiectivul comun: creșterea calității vieții în Apahida”| Foto: Cristina Belce - Facebook

La un an de la preluarea mandatului de primar al comunei Apahida, Cristina Belce a transmis un mesaj prin care semnalează potențialul imens al comunității din Apahida și arată că, împreună, proiectele de dezvoltare a zonei și de creștere a calității vieții pot fi concretizate.

Cristina Belce, mesaj la un an de mandat: „Fiecare pas împreună ne apropie de obiectivul comun: creșterea calității vieții în Apahida”

Sâmbătă, 25 octombrie 2025, s-a împlinit un an de când Cristina Belce a preluat mandatul de primar al comunei Apahida.

Chiar dacă a fost un an dificil, care a presupus o schimbare de abordare pentru administrația locală, prin colaborarea comunității proiectele au prins contur, iar Apahida a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, orientată spre oameni.

„Se împlinește un an de când am preluat mandatul de primar al comunei Apahida –un an plin de realizări și desigur, provocări.

A fost un an dificil, pentru că schimbarea direcției unei administrații cu 180° nu este niciodată simplă. Este o misiune asumată cu responsabilitate și credința fermă că Apahida intră într-o nouă etapă, una modernă, transparentă și orientată spre oameni.

Cea mai mare satisfacție a acestui prim an este faptul că se confirmă, zi de zi, potențialul extraordinar pe care Apahida și apahidenii îl au — un potențial care ne poziționează tot mai clar în centrul dinamicii zonei metropolitane Cluj”, a notat Cristina Belce, primarul comunei Apahida, care a mulțumit oamenilor pentru încredere și implicare, dar și tuturor instituțiilor partenere care au fost parte din acest proces de transformare.

„Fiecare pas făcut împreună ne apropie de obiectivul comun: creșterea calității vieții în Apahida. Suntem doar la început”, a adăugat primarul comunei Apahida, Crsitina Belce, în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

Cristina Belce, primarul comunei Apahida, mesaj la un an de la preluarea mandatului: „Fiecare pas împreună ne apropie de obiectivul comun: creșterea calității vieții în Apahida” |Sursa: Cristina Belce - Facebook

Recent, Primăria Apahida a semnat un contract de execuție în valoare de 86,8 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii verzi și a transportului ecologic din comună.

În acest an, comuna Apahida beneficiază de un buget de peste 140 de milioane de lei, iar peste 40% din bani sunt asigurați din fonduri europene. Aproape 5 milioane de lei din bugetul de investiții sunt alocați domeniului educației.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: