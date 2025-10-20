Strada Fântânele din Dezmir va fi modernizată și asfaltată. Cum va arăta?

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida include și modernizarea mai multor sectoare de drum, inclusiv strada Fântânele din satul Dezmir.

Modernizarea străzii Fântânele din Dezmir, inclusă în cel mai mare proiect din istoria Apahidei | Foto: Primăria comunei Apahida

„Strada Fântânele din Dezmir, pe lista investițiilor viitoare. Au fost planificate lucrări importante de modernizare pentru strada Fântânele, menite să îmbunătățească infrastructura și mobilitatea în zonă”, a transmis Primăria comunei Apahida, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Noua față a străzii Fântânele din Dezmir

Ce este propus:

2 benzi de circulație, inclusiv benzi dedicate pentru transportul public

Trotuare moderne - pentru siguranța pietonilor

Pistă de biciclet - gândită pentru deplasare alternativă, sigură și sustenabilă

Rețea de canalizare pluvială - pentru a preveni acumulările de apă în timpul ploilor

„Lucrările vor acoperi o lungime de 527 de metri și vor aduce un plus de funcționalitate și confort pentru locuitorii din Dezmir. În Dezmir, în cadrul aceluiași proiect vor fi modernizate și următoarele străzi”, se mai arată în comunicarea Primăriei Apahida.

str. Trandafirilor - 350 m

str. Viilor -1 - 292 m

str. Viilor -2 - 107 m

str. Nucilor - 205 m

str. Ghioceilor - 1.009 m

str. Pădurii - 156 m

str. Teilor - 286 m

Străzile ce urmează a fi modernizate includ peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri.

Proiectul se află în etapa de pregătire și urmează să fie implementat conform calendarului de investiții.

Investiții de peste 88 milioane de lei în Apahida

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului este de 99.564.746,39 LEI, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 88.600.665,08, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 75.310.565,32 lei si valoarea nerambursabila din bugetul national de 11.518.086,44 lei.

