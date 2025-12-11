Emil Boc, mesaj pro democrație în Comitetul European al Regiunilor: „Democrația noastră este amenințată de boți și algoritmi”

Emil Boc a transmis un mesaj în cadrul Comitetului European al Regiunilor în care a pledat în favoarea consolidării democrației în contextul unui spațiu digital acaparat de algoritmi. „Să alegem un viitor al oamenilor, unde dezbaterea este corectă, unde alegerile sunt decise de cetățeni, nu prin ferme de boți”, spune primarul Clujului.

Emil Boc, mesaj pro democrație în Comitetul European al Regiunilor: „Democrația noastră este amenințată de boți și algoritmi”|Foto: Emil Boc - Facebook

Democrația este și trebuie să rămână o conversație între oameni, nu între boți, a fost mesajul transmis de Emil Boc, membru COR, în cadrul ședinței Comitetului European al Regiunilor.

În iarna anului trecut, Emil Boc a fost desemnat raportor al Comitetul European al Regiunilor pe tema Inteligenței Artificiale, iar în martie 2025 - raportor pentru „Uniunea Competențelor”.

„Democrația noastră este amenințată de boți și algoritmi.

În fiecare zi, boții și algoritmii inundă spațiul digital și simulează oameni adevărați, amplifică voci extreme, manipulează sentimente și, din punctul meu de vedere, aici trebuie să întreprindem primii pași”, a declarat Emil Boc în intervenția sa.

Emil Boc a pledat pentru transparență a conținutului politic online și a cerut interzicerea boților politici. Demersul este unul important, spune Boc, mai ales în contextul alegerilor, unde cetățenii trebuie să fie cei care decid viitorul democratic al țării, iar influențele din mediul digital trebuie reduse astfel la minim.

„În primul rând, transparența deplină a întregului conținut politic online: dacă este plătit, atunci trebuie să știm. Dacă este țintit, să știm. Dacă este promovat prin algoritmi, trebuie să știm.

În al doilea rând, interzicerea completă a boților politici. Fără conturi false care să pretindă că sunt votanți. Dacă influențăm alegerile cu boți, perturbăm democrația. Dacă minciunile se răspândesc mai repede decât adevărul, democrația este slăbită.

Când boții au o voce mai puternică decât cetățenii, legitimitatea se prăbușește. Când algoritmii decid ce văd oamenii, libertatea devine fragilă.

Haideți să alegem un viitor al oamenilor, un viitor în care vecinul este vecin, nu un script de programare. Unde dezbaterea este corectă, unde alegerile sunt decise de cetățeni, nu prin ferme de boți.

Haideți să consacrăm dreptul de a ști – atunci când vorbești să știi întodeauna cine sau ce îți răspunde. Să protejăm vocea oamenilor, să ne protejăm democrația, care este o conversație între oameni, nu între boți.

Oamenii, mai presus de algoritmi și boți”, a transmis Emil Boc în mesajul său.

