Clujul, lider absolut la credite uriașe în 2025

Clujenii au avut nevoie de cele mai substanțiale împrumuturi în 2025 pentru a deveni proprietari, în timp ce timișorenii au luat de la bancă cele mai mici sume de bani, relevă o analiză a creditelor ipotecare accesate de locuitorii marilor orașe prin intermediul brokerilor.

Record la Cluj: Creditele accesate de clujeni pentru achiziții imobiliare, cele mai mari din țară.| Foto: monitorulcj.ro

Creditele accesate de clujeni pentru realizarea achizițiilor imobiliare au fost cele mai mari din țară.

Este vorba despre sume cu 31% mai consistente decât cele la care au apelat bucureștenii pentru a deveni proprietari și cu 45% mai mari față de cele necesare timișorenilor pentru cumpărarea unei locuințe.

Valoarea medie a unui credit ipotecar nou a atins 106.965 euro în Cluj-Napoca, iar rata lunară achitată băncii a ajuns la 588 euro, însă trebuie luat în considerare faptul că acesta este cel mai scump oraș din țară pentru cumpărători, prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori depășind pragul de 3.200 euro/mp util, conform analizei.

Constănțenii ocupă următorul loc în clasamentul național al românilor care au accesat, în 2025, cele mai mari credite ipotecare noi prin intermediul brokerilor. Valoarea medie a unui astfel de împrumut a ajuns la 84.127 euro în cazul orașului de pe litoral, iar rata medie la 459 euro.

Cei care și-au dorit să cumpere o proprietate imobiliară în Capitală au apelat la împrumuturi cu o valoare medie de 81.395 euro. Ei au achitat ulterior o rată medie de 446 euro.

În schimb, timișorenii au nevoie de cele mai mici sume de bani de la bancă pentru a face o achiziție imobiliară, raportat la locuitorii principalelor orașe din țară. Valoarea medie a unui credit nou accesat pe plan local a fost, în 2025, de 73.928 euro. Rata medie plătită de timișoreni a fost și ea cea mai redusă din țară, mai exact de 410 euro/lună.

„Piața rezidențială locală este considerată a fi una dintre cele mai stabile din România. Locuințele se vând aici aproape la fel de repede ca în Capitală, dar la prețuri mult mai mici. În medie, cumpărătorii achită 1.857 euro/mp util pentru un apartament în orașul de pe Bega față de aproape 2.180 euro/mp util în București”, se mai arată în analiza citată.

