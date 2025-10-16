Ești din Apahida? Poți propune idei pentru o comună mai frumoasă.

Cetățenii din Apahida își pot transforma ideile bune pentru comună în proiecte prin intermediul programului de Bugetare Participativă.

Primăria comunei Apahida a transmis că locuitorii din localitate se pot înscrie în programul de Bugetare Participativă Apahida, print intermediul căruia, cetățenii au șansa de a-și pune în practică idelie bune.

„Ai o idee pentru comuna Apahida? Transform-o în proiect! În perioada 20 octombrie - 16 noiembrie 2025, poți depune propunerea ta în cadrul programului de Bugetare Participativă Apahida!”, a transmis Primăria comunei Apahida, într-o postare pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Potrivit sursei citate, dacă oamenii au o idee care poate îmbunătăți zonele de joacă, spațiile verzi, străzile, iluminatul public, turismul local sau cultura, acum e momentul să o transforme în realitate.

Locuitorii pot intră pe platformă și să își depună proiectul.

De ce să participi:

Poți aduce o schimbare reală în comunitate

Ideea ta poate fi votată și finanțată din bugetul local

Te implici direct în dezvoltarea Apahidei

„Depune proiectul tău între 20 octombrie și 16 noiembrie și fă diferența în Apahida!”, a mai transmis Primăria Apahida.

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor din comuna Apahida într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii.

Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele domeniilor de competenţă ale comunei Apahida.

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Apahida şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

