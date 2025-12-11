Mircea Abrudean: „Reconstrucţia Ucrainei, o oportunitate uriaşă pentru România”

Reconstrucția Ucrainei nu mai este o temă de dezbatere teoretică, ci o urgență politică, economică și de securitate pentru Europa, a transmis președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, în cadrul Conferinței internaționale „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, organizată de New Strategy Center, sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe al României și al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei.

Mircea Abrudean: „Reconstrucția Ucrainei este o urgență de securitate pentru Europa, iar România are oportunitatea de a deveni un centru regional de reconstrucție”|Foto: Mircea Abrudean – Facebook

Conform celei mai recente evaluări a Băncii Mondiale, estimările costului reconstrucției Ucrainei în acest moment sunt de aproximativ 500 de miliarde de euro.

Estimarea acoperă o perioadă de zece ani și reprezintă de 2,8 ori PIB-ul Ucrainei pentru anul 2024.

Ucraina are nevoie de infrastructură energetică nouă, de clădiri eficiente energetic, de spitale funcționale, dar și de școli adaptate economiei digitale. De altfel, zonele ce necesită investiții acoperă și administrația, pentru a oferi servicii publice stabile.

În acest context, rolul României poate și trebuie să fie determinant, semnalează președintele Senatului, liberalul clujean Mircea Abrudean.

„România are oportunitatea de a deveni un centru regional de reconstrucție. Companiile românești pot participa direct. Sectorul construcțiilor dispune de capacitate de execuție. Industria energetică poate livra proiecte. Sectorul IT poate contribui la digitalizare. Universitățile pot furniza specialiști. Acest rol necesită viziune guvernamentală și mecanisme rapide. Procedurile simple atrag investiții. Stabilitatea legislativă creează predictibilitate”, a declarat Mircea Abrudean, potrivit mesajului publicat pe pagina de Facebook.

Reconstrucția nu poate exista fără securitate, iar sprijinul militar rămâne esențial, a explicat șeful Senatului.

„Sprijinul militar rămâne esențial pentru că apărarea permite desfășurarea investițiilor. Fără protecție, capitalul se retrage. Războiul de agresiune al Federației Ruse trebuie să înceteze. O pace justă va produce stabilitate.

Ucraina apără un principiu vital. Nicio țară nu poate fi redesenată prin forță. Europa nu poate accepta politica faptului împlinit”, a mai spus Mircea Abrudean, președintele Senatului, în mesajul citat.

