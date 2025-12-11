Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Recorder - așteptăm o investigație pe criminalitatea fiscală. Sunt gata să susțin financiar demersul jurnalistic”

Vorbește toată țara despre investigația Recorder din justiție. Avem nevoie de o investigație similară care să se împlânte în criminalitatea fiscală, despre care se spune că atinge 10% din PIB, mulți însă susțin că reprezintă 25%, pana la 30%, asta însumând peste 50 de miliarde de euro anual.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Nu cred că există o metodologie prin care să putem calcula impactul problemelor din justiție asupra PIB-ului, însă criminalitatea fiscală are un impact devastator.

Evaziunea fiscală și munca la negru se întind ca un cancer, nu pot fi stăpânite, se vor intensifica mai mult ca sigur după înghețarea salariului minim pe economie. Pentru toți românii care plătesc taxe, impozite și contribuții și duc țara în spate, criminalitatea fiscală este o insultă incredibilă.

Criminalitatea fiscală, care a străpuns până în cele mai mărunte sectoare economice, este de fapt o consecință a corupției mărunte care este răspândită până în cele mai mărunte colțișoare ale societății, pare imposibil de stăpânit.

Criminalitatea fiscală, izvorâtă din corupție, este principalul motiv pentru care investitorii industriali internaționali ocolesc România.

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

