Emil Boc, mesaj pentru elevi: „Școala e locul unde viitorul prinde contur, iar împreună îl putem face minunat!”

Primarul Clujului a transmis, luni, un mesaj pentru elevi la începutul anului școlar. „Emoție, speranță și vise noi în ghiozdan. Fiecare zi va fi o filă dintr-o poveste frumoasă”, spune Emil Boc.

Edilul Clujului Emil Boc a transmis, luni, un mesaj pentru elevi la începutul anului școlar 2025-2026.

De altfel, primarul municipiului Cluj-Napoca nu a participat la nicio festivitate de deschiderea a anului școlar.

„Dragi elevi, profesori și părinți,

Un nou an școlar începe astăzi cu emoție, speranță și vise noi în ghiozdan. Fiecare zi va fi o filă dintr-o poveste frumoasă despre învățare, prietenie și curaj.

Vă doresc un an cu reușite, cu bucurii mari și pași mici, dar siguri, spre visurile voastre”, a transmis primarul Emil Boc într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Să nu uitați: școala e locul unde viitorul prinde contur, iar împreună îl putem face minunat!

Succes tuturor!”, a adăugat Emil Boc în mesajul citat.

Administrația locală a investit constant în învățământul clujean. Zeci de școli au fost modernizate, iar elevii încep anul școlar 2025-2026 în condiții moderne de studiu.

În plus, programele dedicate elevilor vizează transportul școlar gratuit, programul „O masă caldă”, rechizite gratuite pentru elevii din familii defavorizate, vocuhere culturale și sportive, premii pentru performanțe deosebite etc.

În timp ce la școlile din Cluj-Napoca anul școlar a început în condiții normale, sindicaliștii din Educație vor protesta, luni, în Capitală, împotriva măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan educației.

