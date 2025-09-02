Primarul Emil Boc, întâlnire cu directorii de școli din Cluj-Napoca înainte de începerea orelor. Ce s-a discutat?

La Cluj-Napoca au fost puse la punct mai multe aspecte înaintea începerii anului școlar 2025-2026.

Emil Boc, întrevedere cu directorii de școli din Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a întâlnit, marți, 2 septembrie 2025, pentru discuții cu directorii de școli din municipiu și cu Marinela Marc, inspector general la Inspectorarul Școlar Județean Cluj.

Începerea anului școlar 2025-2026, pusă la punct la Cluj

În cadrul întâlnirii aceștia au abordat mai multe teme care țin de anul școlar 2025-2026.

Printre subiectele abordate se numără următoarele:

situația reparațiilor la școli și a proiectelor din PNRR care au ca termen de finalizare începutul anului școlar

asigurarea în continuare a autobuzelor școlare pentru elevi

abonamente școlare gratuite pentru toți elevii

asigurarea transportului elevilor la școlile care au proiecte de reabilitare din PNRR în derulare

asigurarea funcționării curților școlilor pentru activități sportive - pentru a fi deschise și în afara orelor de program

asigurarea arborării drapelelor României și Uniunii Europene

asigurarea butoanelor de panică

asigurarea finanțării complementare pentru un act educațional de calitate

asigurarea cheltuielilor necesare pentru mobilier echipamente și încălzire

asigurarea infrastructurii din preajma unităților de învățământ prin prisma siguranței publice

„Totodată, am răspuns întrebărilor și cererilor directorilor. Mulțumesc doamnei inspector general Marinela Marc pentru modul în care coordonează ecosistemul educațional de la Cluj, asigurând educație de calitate, cu rezultate pe măsură. Mulțumesc tuturor directorilor pentru modul în care se implică în bunul mers al învățământului la Cluj-Napoca. Le doresc tuturor un an școlar bun, cu rezultate pe măsură!”, a transmis Emil Boc, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

