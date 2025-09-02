Transport gratuit la școli pentru 36.000 de elevi clujeni. Emil Boc: „Șanse egale pentru toți copiii și mai puține griji pentru părinți.”

Elevii din Cluj-Napoca și din localitățile din zona metropolitană vor beneficia de transport gratuit și în anul școlar 2025-2026.

36.000 de elevi din Cluj vor beneficia de transport gratuit în anul școlar 2025-2026 | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Primăria Cluj-Napoca asigură transport public gratuit pentru elevi în anul școlar 2025-2026.

Transport gratuit pentru 36.000 de elevi clujeni

„Susținerea educației începe cu fapte concrete. Și în acest an, elevii din Cluj-Napoca și din localitățile din zona metropolitană beneficiază de transport public gratuit”, a transmis primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului este vorba de 36.000 de elevi care vor beneficia de transport public gratuit.

„Această măsură înseamnă mai mult decât un drum gratuit. Înseamnă șanse egale pentru toți copiii, mai puține griji pentru părinți și un sprijin real pentru bugetul familiei. Și, nu în ultimul rând, un oraș cu un aer mai curat, cu mai puține mașini și mai puțină poluare. Investim în sănătate, educație și în viitor”, a mai spus Emil Boc.

Elevii pot să își reîncarce abonamentele de mâine, 3 septembrie 2025, de la automatele CTP sau de la centrele de vânzare.

„Vom continua politica autobuzelor școlare și vom asigura transportul elevilor de la școlile unde au loc lucrări de renovare energetică din cadrul programului PNRR. Clujul merge mai departe înainte de fiecare copil”, a conchis Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: