240 de copii clujeni de la Creșa „Scufița Roșie” și fosta Grădinință „Dubrăvioara” revin într-o clădire modernizată. Emil Boc: „Suntem în grafic cu lucrările.”

240 de copii clujeni de la Creșa „Scufița Roșie” și fosta Grădinință „Dubrăvioara” revin într-o clădire modernizată din 8 septembrie 2025 deoarece lucrările vor fi terminate până la acea dată.

Emil Boc, în vizită la clădirea unde se vor întoarece 240 de elevi de la Creșa „Scufița Roșie” și fosta Grădinință „Dubrăvioara” | Foto: captură video Facebook, Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, afirmă că lucrările sunt aproape finalizate la clădirea unde se vor întoarce preșcolarii de la Creșa „Scufița Roșie” și fosta Grădinință „Dubrăvioara”.

„240 de copii de la Creșa «Scufița Roșie» și fosta Grădinință «Dubrăvioara» se vor întoarce din luna septembrie într-o clădire nouă modernizată. Am verificat astăzi (27 august 2025 - n. red.) stadiul lucrărilor și pot să vă spun că suntem în grafic pentru 8 septembrie, astfel încât, activitățile educaționale să fie reluate”, a transmis Emil Boc, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia mai sunt de efectuat lucrări minore precum:

instalații electrice

montare de balustrăzi

realizarea curățeniei interne și externe

„Sunt lucruri care se pot face până în 8 septembrie. Dragi clujeni, noi ne asigurăm că vom avea lucrări de calitate, și părinții să fie liniștiți că își vor putea aduce copiii preșcolari în locuri sigure la cele două unități educaționale menționate. Aici lucrează asocierea Das Engineering și Tiv Bay. Până în acest moment și-au respectat obligațiile contractuale. Sper să o facă în continuare să fie un model de bună practică”, a mai transmis Emil Boc.

Primarul i-a mulțumit Iulianei Covașă, managerul acestui proiect pentru modul în care este prezentă în fiecare zi pentru a ne asigura că lucrările vor fi terminate la timp.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: