Emil Boc: „Asigurăm transport gratuit pentru elevii din școlile aflate în proces de reabilitare”

Aproximativ 1.350 de elevi de la școlile aflate în proces de modernizare vor beneficia de transport gratuit spre alte unități de învățământ din municipiu.

În anul școlar 2025-2026, administrația locală va asigura transport public gratuit pentru elevii din cele câteva școli clujene unde lucrările de modernizare energetică sunt încă în derulare.

Măsura se adaugă proiectului derulat de Primărie prin care este asigurat transport gratuit pentru elevii din claseele 0-IV și care acoperă 14 trasee.

Transport gratuit pentru elevii din școlile unde se desfășoară activități de reabilitare energetică a clădirilor

„Primăria asigură transportul gratuit pentru 1.350 de elevi care nu pot să-și desfășoatre activitatea în școlile lor din cauza procesului de reabilitare energetică în derulare”, a anunțat, joi, primarul Clujului Emil Boc prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Școala „Ion Creangă”: 650 de elevi din clasele primare vor fi mutați la Școala „Iuliu Hațieganu”

Astfel, elevii din clasele 0 – IV, de la școala „Ion Creangă”, își vor desfășura actrivitatea la școala „Iuliu Hațieganu”.

„E vorba de 650 de elevi pentru care Primăria asigură transportul gratuit cu autobuze școlare, adică cu transport dedicat de la școala „Ion Creangă” la școala „Iuliu Hațieganu”, după un program anunțat de conducerea școlii împreună cu Compania de Transport Public din Cluj-Napoca”, a anunțat Emil Boc.

De asemenea, potrivit edilului Emil Boc, primăria așteaptă un răspuns din partea conducerii școlii „Ion Creangă”, cu privire la cei 275 de elevi din clasele V-VI, pentru a vedea câți dintre ei vor opta pentru transport cu autobuze dedicate.

„Pentru ciclul primar am asigurat transport dedicat. Vedem pentru elevii din clasele V-VI câți doresc să aibă acest serviciu, având în vedere că trebuie să fie mutați de la școala „Ion Creangă” la școala „Iuliu Hațieganu”, a explicat Emil Boc.

Școala „Onisifor Ghibu”: 550 de elevi, transferați la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”.

„În ceea ce privește elevii de la școala „Onisifor Ghibu”, aici discutăm de 550 de elevi, și fac precizarea că preluarea elevilor se va face de pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”. De ce?

În școală există un flux de circa 1.500 de elevi și nu există spațiu pentru a putea să îi preluăm în siguranță pe elevi și de asemenea să fie aduși de la Colegiul „Anghel Saligny” în siguranță.

În consecință, elevii vor fi preluați cu autobuzele de pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, iar la întoarcere vor fi aduși din nou cu autobuze pe platoul Sălii Sporturilor. Transferul se face de la „Onisifor Ghibu” la „Anghel Saligny”, a mai explicat primarul Emil Boc.

Situație specială la Școala „Ion Agârbiceanu”

„Avem o situație specială la școala „Ion Agârbiceanu”: școala are, începând cu acest an școlar un nou spațiu care s-a construit în Cluj-Napoca: e vorba de școala de la complexul Elite City de pe strada Cărămidarilor.

Având în vedere că aici avem 200 de elevi din clasa pregătitoare și clasa I, vor beneficia de transport dedicate până când elevii se vor acomoda cu noua locație a școlii.

Primăria asigură pentru cei 200 de elevi, până la sfârșitul lunii decembrie, transport cu autobuzul pentru a se familiariza cu noua școală, pentru a cunoaște mai bine traseele. Este o măsură tranzitorie, până când elevii se obișnuiesc cu noua școală pe care o vor avea și va aparține de școala „Ion Agârbiceanu”, a mai adăugat edilul Clujului în mesajul citat.

Investiții pentru educație de calitate

Primăria asigură în continuare abonamente gratuite la transportul public pentru toți elevii din Cluj-Napoca și din zona metropolitană, precum și transportul elevilor pe cele 14 trasee consecrate.

„La Cluj avem un act educațional de calitate și realizăm o investiție de aproape 100 de milioane de euro, după creșterea TVA, pentru modernizarea școlilor din municipiu.

Aceasta înseamnă că timp de 70 de ani nu vom mai avea nevoie să reabilităm energetic aceste școli și vom avea un act de educație asigurat pentru o lungă durată de timp”, a declarat Emil Boc.

