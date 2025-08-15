USR, campioni ai memelor și minciunilor: Dezinformare intenționată în „scandalul” microbuzelor pentru elevi!

USR Cluj și liderii săi Ciprian Rus, George Trif și Viorel Băltărețu nu lasă realitatea să le strice o campanie (de dezinformare) bună!

Microbuzele cumpărate de Consiliul Județean Cluj sunt net superioare din punctul de vedere al calității celor de la Sălaj. Foto: Consiliul Județean Cluj, Facebook





USR Cluj încearcă să capitalizeze politic dezbaterea publică referitoare la prețul microbuzelor electrice pentru elevi achiziționate prin PNRR și vehiculează în mediul online o dezinformare crasă: județul Cluj ar fi cumpărat mai puține microbuze și mai scumpe decât județul vecin, Sălaj.

Adevărul este următorul: județul Cluj nu a cumpărat mai puține, ci mai multe microbuze, nu mai scumpe, ci mai bine dotate raportat la prețul lor.

Dotări permise prin Ghidul Ministerului Educației din PNRR: autonomie de peste 200 km, sisteme de climatizare separate, lift pentru elevii cu dizabilități, tahograf, camere video interioare și exterioare, sisteme de avertizare la frânare, plus garanții referitoare la capacitatea bateriei și garanție completă.

Dotări la care Consiliul Județean Sălaj a renunțat, căci, nu-i așa, suntem români și copiii noștri nu merită efortul (sic!)?!



Realitatea este așadar cu totul alta, dar liderii USR nu se lasă dezarmați de adevăr, când minciuna „dă mai bine” la votanții mari amatori de „justiție online”!

Prețul USR include TVA-ul, care ajunge într-un final la bugetul statului. Dar așa „dă mai bine” suma!

Potrivit mesajelor USR Cluj, prețul unui microbuz a fost de „fix” 202.000€.

Doar că, în realitate, potrivit Consiliului Județean Cluj, prețul real de achiziție a fost de circa 170.000€ + TVA pentru un microbuz. Diferența, de aproximativ 30.000 de euro/microbuz - inclusă de USR în prețul final, să „dea bine” - este TVA-ul, pe care firma care a câștigat licitația l-a încasat și l-a virat la bugetul statului. La fel cum a făcut (sau va face) și cu impozitul pe profitul obținut în urma „afacerii”. Cu cât e mai mare profitul, cu atât e mai mare și impozitul.



Nu sunt 34 de microbuze, ci… 68! Adică DE DOUĂ ORI MAI MULTE!

USR Cluj acuză Consiliul Județean Cluj că a cumpărat doar 34 de microbuze, în vreme ce județul vecin ar fi cumpărat, de aceiași bani, 51.

Fals. Județul Cluj a cumpărat 34 de microbuze în prima tranșă (din PNRR), la un preț total de 28,9 milioane de lei plus TVA.

Dar, tot la Cluj au mai fost cumpărate 25 de microbuze în a doua tranșă (tot electrice, identice, prin AFM), cu o valoare de 16,7 milioane de lei plus TVA.

Din buzunarul propriu, adică din economiile făcute la fondul de rezervă, Consiliul Județean Cluj a mai achizițonat alte 9 microbuze suplimentare, deci 59 plus 9, în total 68 de microbuze.

Dar, în cartolinele USR, aceste cifre sunt aranjate „din pix”!

Câteva diferențe pe care useriștii nu le-au văzut, că stricau „povestea”

Din cartolinele (memele) ventilate pe internet de USR, reiese că microbuzele achiziționate de Consiliul Județean Cluj ar fi costat 850.000 de lei/bucată, în vreme ce microbuzele de la Sălaj doar 590.000 de lei/bucată.

Ce a cumpărat Clujul cu 260.000 de lei în plus?

Uite explicația pe care USR nu vrea să o vadă:

Microbuzele cumpărate de Consiliul Județean Cluj sunt net superioare din punctul de vedere al calității celor de la Sălaj.

• Garanția oferită pentru microbuzele achiziționate de CJ Cluj este de 200.000 de kilometri, în vreme ce pentru cele de la Sălaj este de numai 100.000 de kilometri. Durata minimă de funcționare este de 15 ani, față de 8 la cele cumpărate la Sălaj.

• Și bateria beneficiază de o garanție mai bună. Bateriile microbuzelor achiziționate la Cluj permit 2.500 de cicluri de încărcare și o garanție de 48 de luni (4 ani) că nu va coborî capacitatea bateriei sub 80%, iar cele de la Sălaj au o garanție la jumătate, doar 24 de luni (2 ani), la un număr de 2.000 de cicluri de încărcare.

• Capacitatea bateriei este de asemenea mai mare în cazul microbuzelor achiziționate de CJ Cluj - 85kWh, cu o putere a motorului de 120kW, iar pentru cele cumpărate de CJ Sălaj doar 60kWh și 100kW puterea motorului.

• Dotări pentru siguranță, confort și exploatare: autonomie de peste 200 km, sisteme de climatizare separate, lift pentru elevii cu dizabilități, tahograf, camere video interioare și exterioare, sisteme de avertizare la frânare, plus garanții referitoare la capacitatea bateriei și garanție completă.

În schimb, dotările „de vârf” ale microbuzelor cumpărate de Consiliul Județean Sălaj se rezumă la climatizare, oglinzi electrice și radio cu USB.

Ce nu spune USR? Că licitația a fost verificată, nicio instituție nu a găsit nereguli. Și de ce latră USR? Că poate.

Ce nu spune USR? Că licitația a fost verificată și validată de ANAP, CNSC, Ministerul Educației, PNRR și Corpul de control al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Nicio instituție nu a găsit probleme de legalitate sau nereguli în procedură. Dar, desigur, USR nu spune asta, pentru că nu vrea să lase realitatea să le strice o campanie (de dezinformare) sonoră.

De asemenea, USR uită că achiziționarea microbuzelor electrice pentru elevi s-a făcut în cadrul PNRR, program pe care tot ei se laudă că l-au negociat când erau la guvernare.

Așadar, când are USR dreptate? Când acuză nefondat fără o minimă verificare cheltuielile „mari” din PNRR sau când au negociat PNRR, sub mâna „dibace” a miniștrilor Barna, Năsui, Drulă și Ghinea?

De ce nu am cumpărat atunci niște „cazane” la mâna a doua? Erau mai ieftine, ce contează că poluează și că se stricau mâine! Ar fi fost… ieftine!

Poate e mult scris și ar fi trebuit să punem niște meme pe FB să înțeleagă și liderii USR?

