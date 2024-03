Clujul, primul județ cu microbuze pentru elevi în toate comunele! Tișe: „După ce am pus capăt toaletelor în curte, rezolvăm și această problemă”.

Județul Cluj este pe cale să marcheze o nouă premieră națională în materie de infrastructură educațională. Ar putea deveni primul județ cu microbuze pentru elevi în toate comunele, după ce a fost deja primul județ fără toalete în curte.

Săptămâna trecută, Consiliul Județean a aprobat un proiect de 5 milioane de euro pentru transportul școlar, cu fonduri de la AFM. Proiectul prevede achiziționarea de microbuze electrice pehntru transportul elevilor din satele din județul Cluj la școlile din localitățile centru de comună.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, proiectul presupune, într-o primă fază, achiziționarea a 25 de microbuze electrice, cărora se vor adăuga altor 35 de mijloace de transport electrice, achiziționate ulterior. Astfel, ținând cont de faptul că mai multe comune dețin deja astfel de facilități - achiziționate prin alte programe - în urma proiectului CJ Cluj va fi asigurat în totalitate necesarul pentru toate comunele clujene.

„E vorba despre o investiție în infrastructura școlară, pe lângă drumuri, apă, canalizare, iată că ne ocupăm și de susținerea primăriilor pentru a-și renova, reabilita școlile, dar, de această dată, e vorba despre achiziționarea a 25 de microbuze școlare electrice, în prima fază, urmând apoi să fie cumpărate încă 35 de astfel de microbuze. Ne dorim ca toate comunele din județ să aibă microbuze electrice. De fapt, urmărim prin acest proiect, să creăm copiilor o egalitate de șanse și, totodată, o reducere a disparităților între zona rurală și cea urbană. Astăzi, sunt copii care pot să meargă la școală în centrul de comună, aceasta fiind la o distanță rezonabilă, dar sunt și situații în care, pentru a ajunge în centrul de comună, trebuie să facă un efort deosebit părinții și de multe ori abandonează școala, pentru că nu pot ajunge. Prin aceste dotări, primăriile vor primi gratuit microbuze, fără să facă niciun efort financiar. O să acoperim toate comunele unde e nevoie de astfel de microbuze, pentru că sunt primării care au deja microbuze cumpărate pe alte proiecte, în trecut. Vom acoperi toată nevoia pe acest județ”, a arătat președintele Alin Tișe, la un post local de radio.

Primul județ fără toaletă în curte, acum cu microbuze în toate comunele

„Pentru noi, e un obiectiv important, pentru că, după ce am pus capăt toaletelor în curte – suntem județul fără nicio astfel de instalație la școli – sau a apei curente, rezolvăm și această problemă în fiecare localitate. Copiii din toate satele vor putea ajunge în centrul de comună pentru a merge la școală. Este important pentru noi să venim în sprijinul copiilor de la sat, pentru că ei au un «handicap» uriaș când vin la oraș. Vă spun ca persoană care a studiat în primii șapte ani la țară, în mediul rural. Deși eram acolo premiant, în momentul în care am intrat la Racoviță, am avut o problemă de adaptare, cu colegii, fiind singurul de la țară din clasă. Am avut mari probleme în a reuși să intru în ritmul clasei. Cu cât vom avea condiții mai bune la țară, cu atât vom crește mai repede nivelul învățământului de acolo și copiii, atunci când vor veni la oraș, nu vor mai avea acel trac pe care copiii de la țară de regulă îl au când vin la oraș”, a mai arătat Alin Tișe.

59 de comune vor beneficia de microbuze electrice

Printr-un proiect finanțat cu bani din PNRR, Consiliul Județean Cluj achiziționează microbuze electrice pentru 59 de unități administrativ-teritoriale, pentru a facilita transportul elevilor, cu precădere pentru cei din zonele izolate, cu o populație scăzută. Microbuzele școlare electrice sunt o variantă prietenoasă cu mediul și cu un consum de energie redus, având o capacitate de 16+1 locuri.

Comunele cu care forul județean a încheiat acorduri pentru a beneficia de autobuze electrice pentru transportul elevilor la școală sunt: Chiuiești, Sînpaul, Cămărașu, Poieni, Cășeiu, Mărișel, Iara, Beliș, Căpușu Mare, Măguri-Răcătău, Așchileu, Negreni, Mănăstireni, Rîșca, Aluniș, Vad, Mociu, Căianu, Băișoara, Ciurila, Luna, Ciucea, Sic, Aghireșu, Chinteni, Izvoru Crișului, Cojocna, Tureni, Iclod, Frata, Geaca, Mihai Viteazu, Săcuieu, Moldovenești.

În septembrie, consilierii județeni au aprobat un nou proiect ce vizează achiziționarea de microbuze electrice pentru elevii din județul Cluj. Este vorba de achiziționarea a încă 25 de microbuze electrice pentru elevi. Valoarea totală a proiectului inițiat de Consiliul Județean Cluj este de 25.000.000 de lei. În cazul declarării acestuia ca și câștigător, finanțarea nerambursabilă asigurată de Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului de Mediu va fi în procent de 100%.

Prin aceaste proiecte, Consiliul Județean Cluj urmărește asigurarea egalității de șanse pentru toți copiii din județ, indiferent de localitatea lor de proveniență. Astfel, este preconizat că absenteismul și abandonul școlar se vor reduce semnificativ, indiferent de localitatea de origine a elevilor sau de școala pe care o frecventează. Chiar și cel mai izolat sat din județ ar trebui să poată asigura transportul în siguranță și confort a elevilor spre și de la școală, oferindu-le șansa la educație.

