Explicații în scandalul microbuzelor electrice pentru elevi. Vicele CJ Radu Rațiu: „(La Cluj) au fost printre cele mai ieftine achiziționate!”

Consiliul Județean Cluj explică să priceapă USR și PSD: caracteristicile microbuzelor electrice pentru elevi au fost stabilite de Ministerul Educației, se pierdeau banii europeni și elevii clujeni rămâneau microbuze.

Microbuze școlare pentru toate comunele din județul Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă despre prețul autobuzelor școlare achiziționate pentru elevii din toate comunele din județ.

Conferința a fost organizată în contenxtul în care, în spațiul public a apărut o informație conform căreia, în unele județe din România, unele autobuze au fost achiziționate la un preț dublu.

Șefa Serviciului Dezvoltare Locală și Regională din Consiliul Județean (CJ) Cluj, Diana Coman; Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj; Mariana Rațiu, directorul Direcției de Dezvoltare și Investiții din cadrul Consiliului Județean | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Vicepreședinte CJ: Clujul nu a cheltuit banii proprii pentru microbuze

„Aceste microbuze nu sunt normale. Au specificații aparte. Ghidul de achiziție nu a fost făcut de noi, ci de cei de la Ministerul Educației. A fost alocată o sumă importantă de bani pentru microbuze electrice în România, inclusiv județul Cluj. Aici am achiziționat 34 de microbuze achiziționate PNRR și 25 prin AFN, iar din economiile făcute la cele două licitații vom mai achiziționa încă nouă, care vor fi puse în circulație după înceerea anului școlar 2025”. Noi ne-am dorit să cumpăram aceste microbuze pentru mediul rural, unde e mare nevoie. Fiecare comună din județ va avea microbuze. Ne-am fi dorit să facem economie mai mare, ca să luăm și mai multe microbuze suplimentare. Au fost depuse oferte concrete din partea a patru operatori economici diferiți, apropiate ca valoare”, a declarat Radu Rațiu.

Microbuze de 170.000 de euro pentru elevi în toate comunele din județul Cluj

Totodată, el a declarat că județul Cluj se află pe locul al cincelea în clasamentul achiziției pentru aceste microbuze, cu o sumă totală de 850.000 lei/bucată (fără TVA), circa 170.000 de euro.

Prețurile care au fost plătite pentru autobuzele pentru elevi | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Contractul de furnizare pentru cele 34 de microbuze electrice a fost semnat cu SC AVEURO INTERNATIONAL SRL, la valoarea de 34,3 milioane lei cu tot TVA.

Microbuzele sunt electrice și prietenoase cu mediu, cu eficiență mare din punct de vedere energetic și o capacitate de 16+1 locuri. Dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și de o autonomie de 350 de km, o garanție de peste 200.000 de km.

„Am făcut această licitație, pentru care colegii mei au cerut cele mai înalte cerințe privind durata de viață a bateriei, numărul de kilometri, tahograf, lift pentru persoanele cu dizabilități. Au fost cerințe maximale din caietul de sarcini”, a mai spus Radu Rațiu.

Dintre cele 9 autobuze suplimentare, 3 sunt prin PNRR și 6 prin AFN.

Radu Rațiu: Dacă nu luam autobuze pentru elevi eram de râsul țării

Radu Rațiu a mai comentat și criticile USR și PSD pe acest subiect și a transmis că se aștepta ca formațiunile să se documenteze înainte de a ieși public.

„Este total incorect să se arunce cu gunoi peste un proiect atât de necesar și important pentru copiii din județul Cluj. Mă așteptam să sune la CJ, să se intereseze dacă am avut un rol, iar după să iasă public. Mă așteptam la o mai mare maturitate din partea lor. Dacă nu accesam acest proiect eram de râsul țării. Dacă nu luam banii, îi luau alte județe”, a mai declarat Radu Rațiu.

Recent USR Cluj a acuzat Consiliul Județean că a plătit prea mult pentru microbuzele școlare pentru elevii din mediul rural.

„Lux pe banii clujenilor?! În loc să luăm microbuze electrice la prețuri corecte, așa cum estima și bugetase Uniunea Europeană, am primit jumătate din numărul promis… dar la preț dublu! La Cluj, sub conducerea lui Alin Tișe, s-au cumpărat 68 de microbuze la un preț de poveste: aproape 200.000 € bucata, când valoarea reală era de 90.000 €!

Asta înseamnă milioane de euro aruncate, bani publici care puteau fi folosiți pentru școli, spitale sau drumuri. Domnule președinte (Alin Tișe - n. red.), pentru cine ați făcut «afacerea»? Pentru elevi… sau pentru «băieții deștepți»? Mama patronului care a vândut microbuzele este șefa Organizației de Femei a PNL Prahova și o apropiată a baronului Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupție. Clujenii nu au nevoie de șmecherii, au nevoie de onestitate și respect pentru banul public!”, a transmis USR Cluj, luni, într-o postare pe pagina de Facebook.

Critici au venit și din partea Partidului Social Democrat.

Remus Lăpușan, deputat PSD de Cluj a afirmat că tranparența corectitudinea în cheltuirea banilor publici nu sunt opționale, sunt obligații față de cetățeni.

„Când un microbuz pentru elevi ajunge să coste dublu față de prețul pieței, nu mai vorbim despre progres, ci despre risipă. Iar când această risipă se face cu bani europeni, problema devine nu doar una internă, ci și o lovitură adusă credibilității României în fața partenerilor săi (…) De asemenea, îi cer președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, să explice cum a fost posibil ca un autobuz să fie achiziționat la un preț dublu față de cel al pieței”, a transmis Remus Lăpușan.

Vicepreședintele CJ Cluj crede că este posibil ca în perioada achiziției, prețul din alte județe este posbili să fi fost mai mare din cauza speculei.

Mariana Rațiu, directorul Direcției de Dezvoltare și Investiții din cadrul Consiliului Județean, a afirmat, în cadrul aceleiași conferințe de presă, că prețurile au fost mai mari în acea perioadă din cauza cererii și ofertei.

„Au speculat acest moment, exact ca la măști în perioada pandemiei. Toți plătim. Piața se reglează pentru cerere și ofertă”, a declarat Mariana Rațiu.

Comparativ, în județul Timiș, 29 de microbuze au costat 36.41.346 lei, adică puțin peste 7,2 milioane de euro. 30 de milioane de lei au venit prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar restul din bugetul Consiliului Județean Timis.

La Iași au fost aduse 26 de microbuze la un preț per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/mașină.

