Spațiu modern de studiu pentru elevii școlii „Ion Creangă". Boc: „La Cluj se poate să faci lucrări de calitate și să termini proiectul mai devreme".

Peste 500 de elevi ai școlii „Ion Creangă” din cartierul Mănăștur vor începe anul școlar într-un spațiu modern de studiu. Proiectul a fost încheiat mai devreme, iar Primăria a început recepția lucrărilor.

Spațiu modern de studiu pentru elevii școlii „Ion Creangă". Boc: „La Cluj se poate să faci lucrări de calitate și să termini proiectul mai devreme".

Școală nouă și condiții moderne de studiu pentru sute de elevi din Cluj-Napoca.

Primarul Clujului Emil Boc a anunțat încheierea lucrărilor la școala „Ion Creangă”. Este vorba de proiectul de modernizare a corpului de clădire C1 de pe strada Mehedinți 80A.

Peste 500 de elevi ai școlii „Ion Creangă” din cartierul Mănăștur vor începe anul școlar într-un spațiu modern de studiu|Foto: Emil Boc- Facebook

„505 elevi de la Școala «Ion Creangă» din Cluj-Napoca se vor muta începând cu luna septembrie într-o școală nouă”, a anunțat Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.

Spațiu modern de studiu pentru elevii școlii „Ion Creangă” din Cluj-Napoca

Lucrările au fost finalizate și intră în etapa de recepție. Școala are toate dotările moderne specifice unui act educațional de calitate, inclusiv panouri fotovoltaice pentru asigurarea unui consum redus de energie, ce va contribui la reducerea costurilor facturii de întreținere cu 35 – 40%.

„Deci, iată, se poate la Cluj-Napoca să termini lucrările cu o lună mai devreme și să faci lucrări de calitate. Cerem acest lucru tuturor celor care lucrează și au relații contractuale cu Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Dacă nu, penalități de întârziere, «lista rușinii» și cu toate celelalte prevederi legale aplicabile din contract”, a declarat primarul Emil Boc în mesajul citat.

Modernizarea Școlii «Ion Creangă» face parte dintr-un proiect mai amplu derulat de Primăria Cluj-Napoca și care vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale din municipiu. În total, Primăria investește 90 de milioane de euro – 45 de milioane de euro din fonduri PNRR și 45 de milioane de euro din bugetul local – în modernizarea infrastructurii școlare din Cluj-Napoca.

Lucrările de modernizare a infrastructurii educaționale din Cluj-Napoca cuprind 38 de sedii de școli, grădinițe și creșe. Peste 13.000 copii, de la micuții din creșe până la liceeni, vor beneficia de investiții, adică de spații educaționale modernizate, începând din această toamnă, în urma proiectelor dezvoltate de administrația locală.

