Consilierul județean Bashar Molhem a respins scumpirea parcării GOTO de la Aeroportul Cluj: „Prețul actual e mai mult decât suficient”.

Creșterea tarifelor pentru parcarea GOTO de la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a fost respinsă de mai mulți consilieri județeni, inclusiv Bashar Molhem (PNL).

Consilierul județean Bashar Molhem a respins scupirea parcării GOTO de la Aeroportul Cluj | Foto: GOTO Parking

„Am respins astăzi (ieri, luni, 22 decembrie 2025 - n. red.), în Consiliul Județean, împreună cu colegii mei, proiectul de scumpire a parcării de la aeroport, propus de firma operatoare. Prețul actual este mai mult decât suficient, iar clujenii nu trebuie împovărați și mai mult”, a precizat , într-o postare pe profilul său de Facebook.

Consilierul județean Bashar Molhem: Nu există o justificare reală pentru scumpirea parcării GOTO de la Aeroportul Cluj

Potrivit consilierului județean, datele arată clar: compania privată înregistrează profituri consistente chiar și în condițiile actuale, astfel că nu există nicio justificare reală pentru această scumpire.

Mai mulți consilieri județeni, de la toate partidele s-au plâns de aces proiect și și-au arătat dezacordul față de scumpirea propusă de GOTO la parcarea de la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Operatorul parcării a solicitat o nouă majorare de tarife și ivocă inflația, creșterea costurilor de operare, întreținere și energie, majorarea salariilor, precum și modificarea cotei de TVA.

Conform referatului de aprobare al Consiliului Județean, tarifele nu au mai fost actualizate semnificativ din octombrie 2022, iar nivelul abonamentelor a rămas neschimbat încă din 2013.

În cele din urmă, la vot, proiectul nu a trecut, deoarece din totalul de 37 de consilieri județeni prezenți, 34 au votat în felul următor: 23 de voturi au fost împotriva și 10 abțineri.

Majorarea prețurilor la GOTO Parking, respinsă prin vot de Consilierii județeni din Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Ultima creștere de prețuri la GOTO Parking a fost aprobată în 2022.

Urmează rezilierea contractului cu GOTO Parking?

Când a urmat acest proiect pe ordinea de zi a ședinte ordinare, o mare parte din consilieri au anunțat că vor vota împotriva acestui proiect sau nu-l vor vota deloc.

Președintele forului județean, Alin Tișe a afirmat că este de acord cu o reziliere a contractului cu GOTO Parking dacă se va face un demers în Consiliul Județean, în special dacă această soluție este una oportună.

Consilierii s-au plâns de condițiile de la parcarea GOTO.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: